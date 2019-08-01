最高法院辯沒霸凌 高院法官周盈文：一再說謊

2019-08-01 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



監察委員上周五至最高法院調查女法官楊絮雲疑遭「分案霸凌」案，最高法院是否容任特定人指分案件，引發爭議。最高法院今澄清沒有「惡整」，是「當時的」分案方式與制度問題，司法院資訊處長王金龍也背書，指最高法院2003年起使用電腦分案。楊絮雲丈夫、台灣高等法院庭長周盈文批評最高法院「還再說謊」，感嘆「他們都不怕報應嗎？」

司法院官員表示，不曉得資訊處長有到最高法院一事，司法院提供經費與人力協助各級法院電腦分案，但法院組織法也授權各法院事務分配，轄區特性、法官人數都是可能變因，相關爭議應由最高法院來說明。

楊絮雲2017年9月7日至最高法院任職，負責特殊商事專庭，卻分配到屬於「環境安全」的RCA水汙染案，她請院長重分。後來，重分的主辦法官可以停分一般案件5個月，連陪席法官也可停分1個月。

2017年9月至2018年3月楊絮雲分到的專業案件高達20件，另外6名特殊商事專庭的法官總共才分到15件。楊絮雲分到的案件，包括眾所矚目的財政部與台新銀行間請求確認契約關係存在、中央存保公司與王又曾等29人間的損害賠償、幸福人壽與鄧文聰的損害賠償訴訟。

最高法院今表示自去年6月起陸續進行分案公開透明化等各項業務革新，包括成立分案室，公開分案，將分案作業以視覺化效果呈現，並說分案作業「更加公開、公平、公正及透明」。周盈文說，有弊端的是妻子「調離前」，但最高法院卻沒針對此說明。