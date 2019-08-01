遭指分案霸凌 最高法院：無人為操作可能

2019-08-01 20:07 中央社 台北1日電



前最高法院法官楊絮雲不滿遭分案霸凌，案由監察委員調查中。最高法院今天表示，楊絮雲分案較多是當時的分案方式與制度問題，強調最高法院採電腦分案，絕無人為操作的可能。

楊絮雲丈夫即台灣高等法院法官周盈文則表示，最高法院一直說謊，期許查明真相、懲戒究責、健全制度，另考慮提起國賠以回復名譽。

周盈文說，楊絮雲在最高法院期間為民國106年9月7日至107年5月21日，8個半月被指分特殊商事案件20件，包含幸福人壽案、台新金與財政部間的彰銀經營權訴訟等矚目案件。

周盈文指出，特殊商事專庭共有7名法官，同一期間，楊絮雲一人分的案件數比其他6名法官分案總數還多。楊絮雲最終結案4件才離開，剩下16件，16件中迄今有10件未結，顯見案件質量相當重，而有分案不公的情形。

最高法院今天發布新聞稿指出，106年8月間，因待處理的民事抗告、聲請案件破千件，為加速審結此類案件，因此決議除新到任法官，由全部法官分案處理。

新聞稿指出，106年9月分案時，特殊商事專庭的6名法官因受理抗告、聲請案件數已達標，所以未再分到其他案件，因此待分的8件特殊商事案件才會經由電腦分給同屬特殊商事案件專庭，且為該年度新到任的楊絮雲法官，此為當時分案方式及制度的問題。

最高法院表示，92年以來都使用電腦分案，絕無人為操作的可能，因此絕無刻意分案不公或利用分案制度惡整楊絮雲的情事，事後也改進電腦分案程式、成立分案室，讓分案作業更公正、透明。

最高法院還說，發生楊絮雲指摘分案不公一事後，書記官長徐昌錦為還原事實真相，積極進行調查，並向周盈文說明調查結果，但不為周盈文所接受。

針對媒體報導，徐昌錦曾找周盈文商量，希望楊絮雲不要調回高院，若楊執意離開，承諾以派駐廳長、處長作為交換條件，希望事情不要曝光。最高法院則澄清，徐昌錦只是官長，對司法院人事調動毫無權限，交換條件說純屬無稽。

全案起於媒體去年報導最高法院分案制度不公，並指法官楊絮雲因不滿遭分案霸凌，去年5月間主動請調回高院，監委依報導立案，上週一度親赴最高法院調查。