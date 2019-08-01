找美女賣靈骨塔位 掰「供不應求」騙婚友

2019-08-01 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



巨宗國際企業負責人王宗立與胞弟、巨貞國際企業負責人王安石等人，偽造1995年嘉義市長張文英公文，佯稱國道二號經過的嘉義縣水上鄉牛埔段土地需要遷塚，掰慈雲寶塔將「供不應求」，要女業務員加入婚友社，引誘有意結婚的男性購買。案件自1995年繫屬台北地院後，高等法院今依常業詐欺和偽造文書等罪判王宗立8年10月徒刑與6月得易科罰金之刑、王安石4年6月徒刑，王安石違公司法部分另判3月得易科罰金之刑。

王安石（原名王宗貞）是巨貞和統瀚國際企業兩家公司負責人，他和哥哥王宗立都販售巨宗公司向慈雲寶塔購得的靈骨塔塔位。

國道二號經水上鄉牛埔段土地只需部分遷塚，慈雲寶塔塔位無不夠用的問題，但王姓兄弟卻以偽造的嘉義市長張文英公文，夾入員工內部訓練時慈雲寶塔簡介中，對外稱寶塔具投資價值。公司女員工沒有結婚的意思，但女員工加入婚友社，尋找行銷目標，再騙想成家的男性購買塔位。靠著賣靈骨塔塔位，王宗立、王安石共詐得379萬餘元，也侵害嘉義市政府、嘉義市長公信力。

另外，王宗立也是台基開發公司負責人，台基只有幾名員工，但為了銷售股票，卻請會計美化公司營收，2001、2002、2003年虛載公司分別有2473萬、3107萬、697萬營收。

台基又如賣靈骨塔位一樣，招募女業務透過加入婚友社推銷「富貴專案」，誘騙男客可以用比市價低一至三成的價格買房子或台基股票，詐得2331萬元。王宗立也擔任「亞洲奇基」公司董事長，推出「寶利專案」、「寶利白金專案」，誘騙顧客可以享度假山莊優惠、買台基股票，也騙到634萬元。

王宗立妻子李緻嫻擔任台基建設公司財務副總經理，他們將其他公司股票高賣給台基建設、亞洲奇基公司，夫妻藉此獲利達2億 2093萬元。