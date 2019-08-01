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王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

嫌對街餐廳太吵錄影蒐證3年 求償30萬結果仍吞敗

2019-08-01 18:57聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東張姓夫妻認為住家正對面、相隔8公尺路寬的一間餐廳，經營「辦桌」發出烹煮時鍋具敲擊聲響、喜宴期間唱歌等噪音不斷，張等家人不斷報案反映或找屏東縣府環保局稽查數10次，更因此持蒐證3年的影片，提告向餐廳請求精神慰撫金30萬元，一、二審皆認為影片中無法認定已達「噪音」程度，駁回請求，仍可上訴。

居住屏東東港鎮的張姓夫妻主張，該餐廳離住家僅相隔一條8公尺寬的巷道，2015年起，餐廳兼營喜宴，並不定出租他人辦桌，從開始烹飪前置作業，直至喜宴結束後清潔工作，都發出裝卸食材、餐具、鍋具等巨大敲擊噪音，緊閉門窗仍無法阻絕。

張姓夫妻認為，找屏縣府稽查14次，並3次報案請警方來勸導，另有次提供錄影蒐證資料再次報案，警方依社維法開出2000元罰單，業者仍未改善，由於餐廳縱容工作人員製造噪音音量、頻率及次數，超越一般人容忍範圍，業者應給付夫妻兩人各15萬元精神慰撫金。

業者反駁，主要將場地出租他人使用，並依屏縣府稽查紀錄，僅有因菜渣汙染路面遭罰1次，警方也僅因噪音開過1次單，發生比例甚低。

法官勘驗張姓夫妻提供2015年4月12日至2018年4 月14日共14段蒐證影像，雖有錄到聲音，但無法確認是否超過噪音管制標準值，加上依警方獲報的訪查紀錄，鄰居都表示沒受噪音侵擾，唯一開罰的1次，警方只憑錄影畫面沒通知主管機關量測聲響，都不足以認定餐廳營業時製造的聲響，已違反噪音管制限度。

張姓夫妻上訴後，高雄高分院合議庭認為，蒐證錄製的影像，播放出來音量與現場當時的音量並非相同，不能用來證明有超越噪音管制標準值，再度駁回求償請求。

居住屏東東港鎮的張姓夫妻，認為僅隔8公尺寬道路對面的餐廳長期發出噪音，但提告求償...
居住屏東東港鎮的張姓夫妻，認為僅隔8公尺寬道路對面的餐廳長期發出噪音，但提告求償精神慰撫金30萬，一、二審皆吞敗。圖／翻攝Google map
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噪音夫妻喜宴
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