女法官疑遭分案霸凌 司法院替最高院背書「電腦分案」

2019-08-01 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



監察委員陳師孟、高涌誠和蔡崇義上周五「突襲」最高法院，調查女法官楊絮雲疑遭「分案霸凌」案件。最高法院今澄清，絕無人工分案蓄意惡整楊絮雲，而是當時分案方式和制度，加上一連串偶然產生的問題；司法院資訊處長王金龍今天也背書，最高法院2003年起均使用電腦分案，沒有人為操作的可能性，澄清並沒有分案霸凌。

楊絮雲丈夫、高等法院刑事庭長周盈文上周拿出數據指出，楊絮雲2017年9月調任最高法院，一個月內分到8件專業案件；至隔年3月為止，1人分到20件專業案件，同樣特殊商事庭的其餘6位法官總共才分15件，且案件多是龐雜繁重的陳年舊案。他說，楊一天上班超過十二小時，連過年、春假都在家看卷沒有休息，身心壓力已達極限。

最高法院澄清，院方2003年開始使用電腦分案，由電腦亂數跑案件保密號碼和法官股別，輪次進行分案，並沒有人工分案的問題；另楊絮雲等5位新到任法官到職之前，為減輕新到任法官壓力，2017年8月16日召開民事法官會議，決定新到任法官免分抗告、聲請等「雜件」，全由其他法官負責，而2017年9月第二周分案，因其他法官收「雜件」已滿13件，就未再分到「訴字」案件，因此待分的8件特殊商事案件，就經由電腦分給屬於專庭的楊絮雲，這是當時分案方式和制度問題。

最高法院表示，當時書記官長徐昌錦積極介入調查，並有請分案民事科長說明，並提出調查報告，但結果不被接受。法院也因此案進行檢討，為了分案公開透明，去年也成立分案室，讓各類案件待分件數、各獨立輪次籤數、分案結果都能一目瞭然，讓分案作業更加公開、公平、透明。