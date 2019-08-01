減聘僱名額罰僱主 勞團：移工也受害

2019-08-01 18:11 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「勞動部處罰僱主，移工連帶受罰？」勞動部於7月24日通知14名越南移工，因雇主美堤公司於5月初違反勞基法，故依法解僱他們，並須於60日內找到新雇主或回國。台灣國際勞工協會（TIWA）質疑，移工工作權未受保障，並要求資方應付資遣費、回國機票等。勞動部回應，依法縮減聘僱額度，將再開會討論。

5月美薩案移工勝

5月初，位於新北市的美堤食品、薩摩亞商巧詣2家公司（美薩案）因工時過長、加班費未給足等原因，遭71名越南移工發動「一日罷工」，經新北市勞工局居中協調後，由資方補足勞方共4000萬，圓滿收場。新北勞動局曾表示，今日只是先處理補償方案，針對美堤食品讓移工超時工作等違法事項，政府會再開罰。

僱主提出廢聘名單

TIWA於1日率領數十名越南移工，包括遭廢聘的當事人阿銀、阮氏捷等人，於勞動部門口召開「雇主違法，移工連帶受罰？」，他們在記者會中表示，此案「廢聘名單」由雇主自行提出相當不合理，美堤公司未與移工討論，逕行決定名單。

「有些資深移工想回國，有些想繼續工作，雇主應以更溫和的方式與全廠所有移工討論。」TIWA說明，勞工來台工作前，須在越南先支付當地仲介公司約4000至6000元美金的國外仲介費，若移工在台灣還想找新雇主，則需再付一筆數萬元的買工費，阮氏捷才工作10個月，如何付得起？

TIWA還認為，勞動部「保留移工可轉換雇主的機會，即為保障其工作權」的觀念是錯的。在被勞政主管機關迫「失去工作權」後，因移工本身並無自行找雇主的能力，欲找新雇主通常須自負約5萬元的買工費，且這批曾經罷工的移工已在仲介圈與雇主圈中被列入「不乖」的黑名單，「勞動部真是不食人間煙火。」

勞動部：秉公處理

「重大行政處分須尊重雇主。」勞動部勞動力發展署于科長回應，勞動部依勞基法第22條第2項（未全額給付薪資）開罰美堤公司，須顧及手段適當性與合理性，且移工可再延長60天媒合期限。她強調，美薩案並非罕見個案，所有家庭、製造業類雇主皆秉公處理。

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