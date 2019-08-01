美濃二月戲變調！戲委會會計涉占34萬元 遭判半年刑

2019-08-01 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



每逢農曆二月時節，高雄美濃客家二月戲委員會都大肆操辦「二月戲」，邀請戲班到庄內演戲；然而，前年戲委會李姓會長要支付歌仔戲團簽約訂金時，卻遭委員會內溫姓會計拒絕撥款，盛怒之下報警，事態演變成溫姓會計趁業務之便，侵占戲委會結餘款34萬1652元，遭檢方起訴。橋頭地方法院審結，依犯業務侵占罪，判處溫姓會計有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

起訴指出，戲委會李姓會長前年3月21日將34萬餘元結餘款託人輾轉交給溫姓會計，隨後又為要與歌仔戲團簽約支付訂金，向溫姓會計請求撥款，卻直接被拒絕，請款無門之下，指控溫姓業務涉嫌業務侵占。

溫姓會計坦承擔任戲委會會計、並有收受該筆34萬餘元結餘款項，但矢口否認犯業務侵占；他辯稱是為查清楚李姓會長花錢的動支流向，才不願提出該筆款項。

然而，溫姓會計在警詢時先稱該筆款項放在辨公室保管箱內，待檢察官開庭時再提出，豈料偵訊時又改口稱，該筆款項從交給他保管後，就一直放在家中櫥櫃，不方便提出給地檢署，也不想帶同檢察事務官到家裡看；不久後又再翻供稱這筆錢現在放在台中。

檢方指出，溫姓會計在今年3月19日接受檢察官訊問時，曾當庭允諾在一周內提出該筆項讓證人看，但迄今未履行。溫姓會計再三反覆改口更讓檢察官起疑竇，懷疑他倘若真是為了不願讓李姓會長恣意花用該筆款項、想釐清帳目流向，只要提出款項讓檢方酌參即可，根本不需要冒犯刑責風險藏匿款項，其辯詞與常理有所違背，不足以採信，依法將他起訴。

案經橋頭地方法院簡易庭審理，認定溫姓會計利用保管34萬1652元結餘款機會，意圖侵占為己有，犯業務侵占罪。