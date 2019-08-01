要競標嗎？行政執行署宜蘭分署拍賣會 透天厝打64折賣

2019-08-01 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



法務部行政執行署宜蘭分署今天指出，8月份123聯合拍賣將在8月6日下午3點登場。

此次動產拍賣標的有2011年出廠，年份尚新的廂型小貨車1輛，未上市的中興百貨股票及宜蘭縣內37筆較市價優惠的不動產拍賣，位於冬山鄉的透天厝依現況點交，相當於市價64折拍賣。

宜蘭分署表示，不動產拍賣標的37筆土地及建物中，除了一般拍賣常見的土地及房屋外，連座落在宜蘭縣五結鄉的工廠廠房都有得買，且價錢遠比市價優惠至少2成。

宜蘭分署提醒，有意參與競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上記載，並請記得攜帶國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，不能參與競價拍賣。

同時，為方便民眾觀覽拍賣物，宜蘭分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告在宜蘭分署網站，網址為（http://www.ily.moj.gov.tw/np.asp?ctNode=6520&mp=042），民眾可事先查詢閱覽。