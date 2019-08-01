琉球前鄉長陳隆進涉貪重判22年 「洪大姐」也被判12年

2019-08-01 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東地檢署偵辦琉球鄉工程弊案，發現琉球鄉前鄉長陳隆進在多起工程中涉嫌向廠商收賄，屏東地院審理後，依貪汙治罪條例收收受賄賂罪，對陳隆進合併重判22年，褫奪公權5年；另外因廣大興案聲名大噪的「洪大姐」、前縣議員洪慈綪和她的先生黃志威也涉入其中，同樣被重判12年、褫奪公權5年，全案可上訴。

全案被告多達12人，陳隆進涉入的相關工程案就多達12案，屏東地院花了長達3年的時間審理，惟迄今天發稿止，記者尚未連絡到陳隆進，無法了解他的說法，而洪慈綪則對判決結果十分不服，她非常不服氣地說「這什麼判決啊！絕對上訴到底。」

琉球鄉前鄉長陳隆進任內在琉球鄉生命紀念館及多項道路改善工程中，涉嫌向廠商收取回扣，屏東地檢署在105年接獲檢舉後進行搜索約談，發現陳隆進不法所得超過100萬元，他當時矢口否認，但檢調進一步調查發現全案猶如「肉粽掛」，地檢署後來一口氣對2名前任的琉球鄉長蔡天裕、陳隆進以及20多位涉案公所職員、工程包商提起公訴。

屏東地方法院審理後，前鄉長蔡天裕獲判無罪，而陳隆進依貪汙治罪條例，被合併判處22年徒刑，褫奪公權5年。