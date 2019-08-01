行政執行署舉辦大法拍家課程 拍寶宣導123聯合拍賣日

2019-08-01 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



法務部行政執行署台中分署，為讓民眾了解法拍程序，將於8月13日舉辦「大法拍家」課程，教導民眾法拍程序及法拍技巧，並歡迎民眾每月第一個星期二下午3時的全國「123聯合拍賣日」到台中分署投標不動產，同日10時可參與動產拍賣。 行政執行署台中分署為使民眾了解行政執行業務，派出「法拍親善大使」領軍「美女書記官團」、「拍寶」，昨到台鐵台中站、台灣高鐵台中站、國家圖書館、台中市南區區公所等地，宣導行政執行各項便民業務服務，並讓民眾瞭解參與法拍程序。

參加動產拍賣只要攜帶身份證，領取競拍號碼牌即可參與喊價，價款還可信用卡刷卡繳交，不動產投標只須填寫投標單及保證金放入投標保證金存袋即可。

法拍親善大使及拍寶與民眾互動熱鬧，宣導欠稅2萬元以下可超商繳款、每月123聯合拍賣日、協助機車切結報廢便民服務，台中分署並在8月13日為使民眾與法拍零距離，增加民眾參與法拍的意願，免費舉辦一場「大法拍家」課程，教導民眾法拍程序及法拍技巧。