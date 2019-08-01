台南法拍會8月6日登場 職棒球星簽名手套競價拍賣

2019-08-01 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南地檢署與行政執行署台南分署訂於8月6日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號中庭廣場，舉辦聯合法拍會，拍賣物品包括2017年份Mini Cooper 、2014年份三菱 ZINGER商旅車、iphone 7 plus 手機等，更有「徐生明」總教練的簽名、繡有球員「黃勝雄」、「李子揚」、「蔣少凱」的棒球手套，及知名棒壘球用品大俗賣，令球迷眼睛為之一亮，迫不及待要下手競標。

台南地檢署今年再次針對詐欺、吸金案查扣的物品，與台南分署於8月6日123聯合拍賣日，舉辦聯合法拍會活動，確保日後犯罪所得、犯罪工具的沒收，充實國庫及保障被害人日後求償，檢方拍賣物品包括Mini Cooper1台、 iphone 7 plus2支等物。

台南分署提醒，2017年份Mini Cooper 訂1元起標，然而，起拍價未含動產擔保債務（尚有債務餘額106萬526元）、稅費、燃料費、罰鍰（該車尚積欠108年期全期燃料費6183元，108年度牌照稅1萬1230元）、鑑定費（2000元）、更換原廠電瓶含維護費用（1萬3188元）及執行必要費用（3000元），合計108萬多元。

因此，拍定人須繳清拍賣價金、費用，並與債權人銀行達成清償協議，取得證明文件或塗銷動產抵押權同意書後，始交付給拍定人。

台南分署為吸引買氣，除「徐生明」總教練的簽名、繡有球員「黃勝雄」、「李子揚」、「蔣少凱」的棒球手套、兄弟象球棒袋將以不訂底價的方式公開拍賣外，其餘棒球手套、球棒、棒壘球、棒球背袋、球棒袋、比賽制服、棒球T恤、運動衣褲、襪子、釘鞋、腰帶、打擊護腳護膝、捕手護具、冷凍劑及保革油等各式棒壘用品將以優惠價格設攤變賣，歡迎有興趣的民眾到場選購。