玉山銀行50萬元搶案 犯嫌辯精神疾病爭減刑

2019-08-01 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



葉姓男子疑因投資失利，積欠地下錢莊百萬債務，今年3月持玩具槍搶劫玉山銀行板新分行，得手50萬元。落網後，他雖坦承犯行，但辯稱自己有精神疾病今天被新北地方法院依攜帶凶器強盜罪判刑4年。全案可上訴。

判決指出，葉男因為被地下錢莊逼債，所以計畫強盜銀行財物以清償債務。今年3月4日上午，他先到現場勘查地形環境，規畫逃亡路線，等到下午近4時銀行關門時才變裝行搶，得手隨即花掉大部分金錢清償債務，最後逃亡到中和區華順街時落網。

審理時，葉男坦承犯行，但辯稱自己有精神疾病，不知道犯案時自己在幹什麼，力爭減刑機會。可是，法院囑託醫院進行精神鑑定，結果顯示他雖患有憂鬱症，但仍有判斷是非對錯能力。

鑑定結果指出，雖然葉男表示自己是遭受威脅，加上長期的經濟壓力、憂鬱症影響，所以並不知道自己在做什麼，也沒有想說自己這樣做的後果，但根據葉男鑑定呈現的職業功能、語言表述、認知功能與對案情的陳述，以及案發後有規畫的還款行為，他於此案強盜行為時，其辦識行為違法或依其辨識而為行為之能力並無顯著缺損。