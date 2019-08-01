偷37萬香奈兒J12鑽表 男遭撞見掉下GUCCI包

2019-08-01 15:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



新北市林姓慣竊，去年潛入北市內湖區一處國宅大樓行竊，涉嫌偷走了香奈兒J12鑽表、LV女包等54萬多元的精品及珠寶，他走樓梯逃逸時把贓物塞進上衣，恰巧遭被害人張女發現，張女大聲呼叫，「你是小偷」，並追趕在後，林男慌張之際掉落一只GUCCI女包，拔腿狂奔跳上車輛離去。士林地檢署日前偵結，依竊盜罪嫌起訴林男。

起訴指出，去年7月1日晚上7時許，林男由男性友人載到國宅附近，涉嫌潛入張女住家，偷走了價值37萬餘元的香奈兒J12鑽表、5萬6千元LV女包、珍珠項鍊耳環、祖母綠戒指等物，價值54萬7500元，得逞後旋即逃逸，奔跑過程掉落GUCCI女包，隨即開車逃逸。

張女報案供稱，當日返家後發現遭到闖空門，家中貴重名牌包、珠寶遭竊，隨即在住處的樓梯間向洪姓鄰居陳述遭竊，這時眼尖發現林姓男子走下樓梯，上衣內藏有物品，行跡可以，面對面大喊「你是小偷」，沒想到林男馬上逃跑。

張女和鄰居立即在後追趕，林男沿著行善路、新明路逃跑，過程中身上掉下一只GUCCI女包，張女立刻認出是女兒的包包，認定林男就是小偷，但林男跑到南京東路6段，跳上自小客車後開車離去。

警方接獲報案後，鑑識小組進屋採證，門鎖沒有破壞跡象，警方循監視器畫面，逮補林男到案，林男供稱，為了要找朋友才到國宅大樓，在樓梯間有遇到張女，隨即奔跑離去，但否認行竊。