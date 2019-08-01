酒駕新法滿月 有個數字多25％展現拒測罰18萬威力

2019-08-01 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



加重罰則的道路交通管理處罰條例在上月1日上路，台中市警局交通大隊今天統整7月分查獲酒駕案件的績效，發現上月一共執行12場酒駕路檢專案勤務，查獲1152件酒駕案件，其中有個數字引起警方注意，去年同期查獲的汽車駕駛酒駕案件為320件，與今年7月查獲的情形相同，不過拒測的減少，遭公共危險移送法辦的件數卻從150增加到199件，研判是酒駕拒測罰18萬的效果發威所導致。

根據台中市警局交通大隊的統計資料，新法上路後，總計查獲1152件的酒駕案件，其中無肇事的汽車駕駛有320件、機車有812件，有肇事的汽車駕駛7件、機車13件，另外同車乘客連坐法部分，總計開罰52名乘客，去年同期7月的酒駕查獲件數1042件，兩相比較，查獲件數並無明顯增加或減少，今年7月查獲件數為略多的原因，主要是7月分因應酒駕新法，台中市警局安排的酒駕路檢勤務比去年同期增加2場所導致。

對比今年與去年同期的數字，有一個數字有明顯差異，引起警方注意，今年查獲的汽車駕駛人無肇事的酒駕案件為320件，與去年同期的汽車駕駛人無肇事的酒駕案件320件一樣，不過去年汽車駕駛人因吹氣後超標，被依公共危險送辦的件數有150件，今年卻增加到199件，增加25％，但去年拒測的人數有51人，今年卻大幅下降至38人。