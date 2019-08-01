吃紅單譙「有牌流氓」 所長原諒他仍罰1萬5000

2019-08-01 13:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄21歲林姓男子去年11月無照騎機車遭鳳山分局五甲所員警開罰，他卻涉脫口譙「有牌流氓」，時任所長吳明忠將他逮捕法辦，一審依犯侮辱公務員罪處拘役30日；林提上訴後，高雄地院合議庭考量他已達成和解，吳明忠也說「給年輕人一個機會」，減輕判拘役15日，得易科罰金1萬5000元定讞。

判決指出，去年11月11日凌晨12點20分許，林姓男子於鳳山區福誠三街「五甲公園」停車場旁被盤查，他疑不滿無照駕駛挨罰，對著帶隊的吳明忠以台語說「有牌的流氓」。

據指，當天林姓男子跟一群友人，吳明忠也關心深夜去處，還觀察到林臉色不佳，吳隨口詢問「身體不舒服？」，林先稱警方的燈太亮，接著卻脫口「有牌的流氓」；吳聽聞立即質問「再說一次」，林趕緊改口「我沒說」，其他員警也問為何要說有牌流氓，林雖趕緊說要簽完罰單離去，並多次否認辱警，但員警聽得清楚，將他帶上警車。