一句「保證錄取」求職者淪肥羊 遭內部員工狠宰40萬元

2019-08-01 12:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



廖姓北漂青年心急返鄉工作，得知高雄某人造樹脂大廠開缺，有意面試助理工程師一職，消息被該公司陳姓技術員掌握，主動與求職者攀談，佯稱「我有管道，保證錄取」，誆騙只要繳納20萬元保證金，就能保證錄取；廖姓求職者不疑有他，陸續匯款共40萬元，沒想到面試後卻慘遭「不錄取」，才驚覺受騙。橋頭地方法院依詐欺取財2罪，判處陳姓技術員有期徒刑8月，得易科罰金。

陳姓技術員從2016年初起任職於該人造樹脂大廠，隔年6月間透過網路論壇，得知廖姓青年有意面試公司助理工程師一職，自知沒有權限、也沒有管道決定工作錄取與否，仍主動攀談、釋出自己是該公司現職員工一訊息，並約對方出來碰面。雙方略談面試工作內容後，陳姓技術員得知對方心急返回南部工作，便謊稱握有人事管道，只要繳交20萬元保證金，「保證錄取」。

廖姓青年說，當時陳男提供身分證件、工作證，並告知他認識公司裡與面試業務有關的長官，「可以幫忙」，事後會退還保證金，只要請吃飯答謝就好。廖說，自己太心急回南部工作，才會未經查證就錯信對方，當天就匯款20萬元給陳姓技術員。

沒想到，陳姓技術員食髓知味，數日後再打電話給廖姓青年，稱有另名朋友也打算循相同管道應徵，但缺錢繳付保證金，希望能借錢應急，還威嚇道「若不願借錢，就無法保證錄取其至長春公司工作」。廖姓青年礙於急迫、擔心再起變卦，想說暫時幫助應該沒關係，於是再匯款20萬元給陳。

廖姓青年匯款後不久便赴面試，卻慘遭「未錄取」，才察覺可能受騙，憤而報警。

陳姓技術員坦承前年6月3日見廖姓青年在網路論壇詢問公司面試事宜，才主動攀談、相約見面，也有收取40萬元款項，但矢口否認詐欺取財。陳辯稱，廖所要面試的是職位較高的助理工程師，自己僅是小小技術員，自然無能力幫忙，且應徵工作全是由台北蓊公司處理，「我不可能知道這些事情」；至於為何要索款，陳則說「是借款，不是詐騙」。

然而，廖姓青年附上詢問公司所得到的電郵回覆，稱主管接獲檢舉信後，已約談陳姓技術員，並嚴以懲處，陳在公司同意下自行請辭。該人造樹脂廠高雄廠汪姓廠長也證稱，事發後曾持檢舉信質問陳姓技術員，他並未否認「收錢保證錄取」一事，公司堅持一定要開除他、或要他辭職，陳才當場寫辭職書，並在前年9月26日正式離開該公司。

橋頭地方法院合議庭指出，陳姓技術員自知沒能力確保廖姓青年一定能通過面試，卻仍利用對方心急任職的心理，藉出示工作證件等動作，博得對方信任後詐財，詐欺取財犯行明確，其辯解均是狡辯飾詞，不足採信。