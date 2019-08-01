「換工作身心俱疲」男認養2幼貓 3小時內虐貓致死

2019-08-01 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



廖姓男子前年12月認養2隻3至4月大的混種雌貓，當天因「換工作身心俱疲」，見貓咪打翻飼料和水，竟把兩隻貓綁在一起，高舉後往地板砸，連續摔擊約10下；兩隻貓音大量失血而死亡。張姓原飼主得知，通報桃園市動物保護處人員會同警方到廖家，台大動物醫院解剖，確認死傷是外力所致。桃園地院依動物保護法判廖7月徒刑，併科30萬元罰金，但高等法院改依違反不得任意宰殺動物罪，減為6月，可易科罰金。

2017年12月19日早上11點，廖姓男子向張姓原飼主認養2隻幼貓，圈養在住處陽台，但貓兒才剛被帶到新家，下午2點就被殺害。兩貓骨折、肝臟破裂，當場死亡。

張曾一再要求確認廖的姓名和住址，並表示「當然未經你同意，我不會去你家打擾，除非貓咪傷殘或死亡」，未料貓才送走3小時，就被通知貓咪死亡。

楊梅分局草湳派出所員警獲報，報案人和桃市動保處人員已在場。廖在一審時辯稱，是在臉書認養貓，貓帶回家時是正常的，但發現貓咪死亡時，「全身都是屎尿」，他才洗一洗；他堅稱親眼看到貓隻從曬衣架墜落，「一隻墜落後，隔十幾秒看到另一隻貓隻墜落」，否認虐貓。

台大動物醫院則認為，貓咪已超過8周齡，具空中轉正的能力，若從高處跳或掉落，有足夠反應時間，應為腹面著地；根據解剖結果，研判動物胸部右側遭鈍力撞擊，且不只一處。

廖遭桃園地院判不得易科罰金的7月徒刑，還吃上30萬罰金，他認為「判太重」而上訴。

高院考量廖已坦承犯行， 一審量刑的理由是「被告始終否認犯行，犯後態度惡劣」，高院認為量刑因子已變動，且一審用的法條是「故意傷害動物致重要器官功能喪失罪」，也與事實不符，應撤銷改判。