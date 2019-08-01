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出租未核准區塊辦趴釀塵爆 八仙樂園打官司免罰1萬元

2019-08-01 11:02聯合報 記者林孟潔╱即時報導

八仙樂園4年前發生彩色派對塵爆意外，造成數百人傷亡。交通部觀光局以八仙樂園將「八仙海岸」未經興辦事業計畫核准的區塊租借舉辦派對，違反發展觀光條例裁罰1萬元，八仙樂園不服提行政訴訟，台北地方法院認為觀光局處分於法不合，判撤銷處分和訴願決定，八仙樂園免罰，仍可上訴。

八仙樂園提告主張，八仙害案在營業時間外出租舉辦彩色派對，屬於單純場地出租，和觀光遊樂營業活動無關，且本案是一次性出租，也和大規模變更土地開發利用行為無關，不需要變更興辦事業計畫。

八仙認為，觀光局在2015年6月27日塵爆當天檢查之前，歷次檢查都沒有發現樂園有擅自開放非核准範圍給遊客使用或出租的情形，當然沒有違反變更原興辦事業計畫。

觀光局抗辯，八仙海岸的快樂大堡礁、豔陽邁阿密、歡樂海岸等設施所在區塊，確實在核准的範圍之外，可見八仙樂園確實有擴大面積，本應該變更原興辦事業計畫；另即使是一次性租賃也應該在相關條例規範範圍內，因此認定處分並無違失。

法官認為，觀光旅遊業是以長期、持續經營觀光遊樂設施為目的，而八仙樂園將八仙海岸出租給業者，只是屬於單次性租賃行為，縱使有違反觀光遊樂業管理規則，但和觀光遊樂業發照制度不同；且上述區塊早在觀光局核發執照前就已經存在的設施，但觀光局歷次檢查卻未曾發現八仙樂園擅自開放供遊客使用的情形，認為觀光局開罰有所缺失，判撤銷處分，可上訴。

八仙塵爆。本報資料照片
八仙塵爆。本報資料照片
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