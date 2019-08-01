行車糾紛持棒猛K重機騎士 小黃運將處拘役30日

2019-08-01 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林姓計程車司機去年9月5日車行台南市安定區國道1號側車道時，與騎乘重型機車的蔡姓男子發生行車糾紛，林駕車在後不斷逼近蔡直至新吉路段，跨越外側車道邊線駛入機車優先道，迫使蔡僅能靠邊線行駛後煞停在邊線外，手持木質球棒下車朝蔡揮擊，騎士連忙以左臂阻擋，球棒因而斷裂，蔡見狀自機車置物箱取出甩棍防衛，還被壓制在地，脫掉其安全帽脫掉，遭林持甩棍朝頭部揮擊致傷，事後雙方和解，傷害部分未提告，台南地院認林犯強制罪，處拘役30日。

林表示，因一時失慮，不慎觸法。院方審理時，林已知坦承犯行，且與蔡成立和解，蔡表明同意給予緩刑機會，因此，院方同意給予緩刑2年，重啟自新機會。

台南地院審酌，林因行車糾紛與蔡互起口角，未能理性和平解決，竟以逼車方式使蔡人停車，妨害蔡行車自由的權利，相當不應該，惟林在審理時坦承犯行，並與蔡達成和解，且經蔡原諒，參酌家庭、經濟等一切情狀，量處拘役30日，可易科罰金，緩刑2年。

檢警調查，林姓計程車司機去年9月5日下午5時10分許，駕駛計程車，行經安定區國道1號側車道時，與騎乘重型機車的蔡發生行車糾紛，竟駕車在後不斷逼近蔡，直至安定區新吉路段，跨越外側車道邊線，駛入機車優先道，迫使蔡僅能靠邊線行駛後煞停在邊線外，妨害蔡騎乘機車自由行駛的權利。兩人停車後發生肢體衝突。