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騎士截肢求償千萬 法官：換成我也只能被撞 判免賠

2019-08-01 08:51聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

陳姓男子開車在未劃分向線的新北市瑞芳街，與對向林姓男子騎的機車相撞，林左腳受重傷，左膝以下截肢。林提民事訴訟向陳求償醫療費、勞動力減損等，共1677萬多元。基隆地院以陳無肇事過失，林則有未減速慢行且靠右側行駛疏失，判陳免賠。全案可上訴。

法官在判決文說明理由時說，當庭反覆播放案發時道路監視錄影光碟，內心有深切感受。林男車速快，且往道路中間方向行駛，任何迎面行駛的駕駛人，「即使是本院，在如此狹窄之道路且有路邊停車之情形下，亦僅能出於本能反應地煞車，然後被動地等待被撞擊或祈禱奇蹟之發生，根本無任何迴避結果發生之可能性存在。」

林男提告指出，陳男2016年11月15日上午7點多，駕車沿瑞芳街往瑞芳高中方向行駛，本應注意靠右行駛及車前狀況，竟疏未注意與對向騎車的他相撞，造成他左下肢嚴重性壓砸傷、膝膕動脈受損斷裂、左近端脛骨開放性粉碎性骨折，並因廣泛性傷口感染截肢。

林向陳男求償醫藥費18萬3396元；安裝義肢45萬元，每5年更換，合計405萬元；看護費用55萬8800元；修車費3萬5810元；住院治療74天工作損失16萬8409元；減損勞動力損害977萬8019元；精神撫慰金200萬元，合計1677萬9234元。

陳男答辯，車禍當時目睹林騎機車直衝而來，他有煞車，但林速度太快才對撞。倘若他未煞車，林應已彈飛，而非倒在車前。基隆地檢署起訴他涉嫌過失傷害，基隆地院判無罪。檢察官不服上訴，台灣高等法院駁回，無罪確定，在這起事故中他無任何駕駛過失。

法官指出，警員測量瑞芳街事故路段寬3.7公尺公尺，陳車寬1.5公尺，車禍發生前，陳車保持靠右側邊線1公尺處，道路左側仍留有1.2公尺空間，足夠機車交會通過。林男機車撞擊前有將車頭向右閃避，代表原來行駛路線顯較撞擊地點更接近中間，林並未靠右側行駛。

法官表示，陳男無應注意、能注意而疏未注意情事，在本件交通事故無肇事因素。林男因交通事故所受損害，與陳行為欠缺相當因果關係，不存在損害賠償請求權，駁回林男告訴。

陳姓男子開車與對向林姓男子騎的機車相撞，林另提民事訴訟求償醫療費等共1677萬多...
陳姓男子開車與對向林姓男子騎的機車相撞，林另提民事訴訟求償醫療費等共1677萬多元，基隆地院以陳男無過失，判陳免賠。記者邱瑞杰／攝影
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