中檢開反賄作戰會議 檢察長陳宏達：廣布雷、網管理

2019-07-31 20:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



明年1月11日將舉行總統副總統、立法委員二合一選舉，台中地檢署今天邀請調查局台中市調查處、航業調查處、中部地區機動工作站、台中市警察局、政風處等單位召開「選舉查察期前策略會議」，針對未來工作重點進行討論；中檢檢察長陳宏達表示，現階段即應廣布地雷，並採取網式管理， 受理檢舉時，應積極專業處理，未來查辦的個案， 也應善用科技查賄、資金清查等偵查技術，以提高查賄效能。

台中地檢署表示，選舉查察為今年重要核心業務，從今年3月至4月間，檢察長陳宏達就親率業管主任檢察官，分至轄內14個警察分局召開「反毒暨選舉查察意見交流座談會」，與基層警察同 仁就賄選相關議題互相交流。

台中地檢署表示，今年4月起，地檢就成立選舉查察專責小組，由地檢署查賄執行秘書、主任檢察官謝志明擔任聯繫窗口， 每月與台中市調查處、台中市政府警察局的聯繫窗口舉行「選舉查察情資分析會議」，就各項選舉相關的選舉情勢、賄選熱區及擬參選人的賄選風險為研商，並綜整賄選情資。

台中地檢署「查察賄選暴力執行小組」在今年7月9日，與最高檢察署及全國地檢署同步掛牌。 而為凝聚團隊共識，共同擘畫選舉查察作戰藍圖，特別在今日召開「選舉查察期前策略會議」。

台中地檢署表示，公職人員選舉是國家盛典，中檢與轄內司法警察、政風等機關向來通力合作以維護乾淨選風。在2016年的大選中，共計聲請羈押4人（3人裁定羈押），並起訴1案31人（含立委候選人的妻、競選幹部、選民等，其中主嫌於二審判刑有期徒刑3年4 月，現仍在上訴審理中)。