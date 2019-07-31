彰化少輔院改制為矯正學校 師資增、學習正常化

2019-07-31 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



全台唯二的桃園與彰化少年輔育院遲未能落實矯正學校核心價值，在經費與政策限制下，使接受感化教育學生只夠有補救教學資源，影響往後升學，終於在法務部、教育部協調合作下，今天將兩所少輔院分別改制為矯正學校誠正中學桃園、彰化分校，舉行揭牌儀式。

少年犯罪遭判刑定讞或被裁定感化教育，目前由桃園、彰化2間少輔院以及新竹誠正、高雄明陽2所矯正學校施以感化教育，彰化少輔院目前收容231人，也是全台唯一收容女性未成年犯的地方，過去雖開辦國、高中與技職課程，也有非學制的技職訓練，但長期以補救教學模式開班，學期總時數比一般學校少，學生學習力不足，離開少輔院後銜接一般學校課程有障礙，須降級甚至成為學校拒收的理由，影響受教權。

法務部長蔡清祥指出，少輔院學校化各界努力很長一段時間，設置的核心在於學生的受教權應該一視同仁，學生縱使犯錯進到少輔院，平等受教權也和一般學生一樣，但改制學校面臨困難，其中法務部與教育部協調以設分校先行突破法律面，並在彰化與桃園兩處增聘81名專業師資，包括輔導、特教、社工與心理師等多元協助。