守護國家重大建設新防線 廉政平台分級開設

2019-07-31 18:05 中央社 台北31日



法務部廉政署。聯合報系記者黃威彬／攝影 分享 facebook

廉政署今天指出，為確保重大公共建設施工品質，遏阻外部不當干擾，針對各機關辦理逾100億元重大公共建設，至今開設12個廉政平台；為擴大適用範圍，辦理百億以下將可分級開設。

法務部今天舉行媒體茶敘，由廉政署說明廉政平台現況，例如「交通部台灣鐵路管理局車輛汰換採購案廉政平台」（約新台幣997億元），已由韓國廠商得標，一度曾有黃牛介入，佯稱獲韓商授權，可洽談採購細節價格更優惠，經廉政平台清查，韓商未授權並最後決定在台設立辦事處為窗口，阻絕不當人士介入。

廉政署防貪組長陳范回表示，「桃園機場第三航空站區建設案廉政平台」（約746億元），由英國團隊設計，將在大廳屋頂使用13萬個花瓣流動造型鋁管，壯觀美麗，但沒有台灣廠商投標願意施作，經廉政平台清查，目前台灣有二家廠商有能力可以施作，後續將調整工程細節，讓工程順利發包，期許2023年順利完工。

廉政署發布新聞稿指出，中央或地方機關首長認為有成立採購廉政平台的需求，由廉政署協助成立，並邀集檢察、調查、廉政、審計機關、工程會、相關廠商及利害關係人參與，建立跨域溝通管道，使國家重大建設能「如期、如質、無垢」完成。

目前中央機關設立8個廉政平台、地方機關設立4個廉政平台，包含「經濟部水利署中區水資源局前瞻建設治水方案（烏溪鳥嘴潭人工湖）廉政平台」（約199億元）等。

廉政署指出，透過檢廉團隊與業管機關同仁定期聯繫會議，提供公共工程標案有關廉政風險預防及諮詢服務，共同討論可能發生的各種弊端或廉政風險，採取相應的防貪措施與作為，讓所有不當斡旋、關說或施壓等情事，均於平台上揭露，並將相關行政作業流程資訊於行政透明專區提供外界檢視，降低外界對國家重大工程的疑慮。

廉政署為擴大廉政平台適用範圍，對於機關重要政策採購案件，雖金額未達100億元以上，但機關首長認有成立廉政平台需求者，廉政署規劃「分級開設」作業，由各該機關政風機構透過地區政風業務聯繫中心機制，結合相關單位成立廉政平台，透過橫向聯繫交流，就採購風險因子，積極研商解決對策，廉政署則將適時派員列席，提供相關建議，協助各機關完善採購作業。