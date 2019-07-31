龍發堂不滿衛生局防疫手段強硬 求償吞敗訴

2019-07-31 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市龍發堂以民俗療法、終生收容精神障礙者著稱，前年卻爆發阿米巴痢疾與結核病群聚感染，遭高雄市政府衛生局公告為法定傳染病流行地點，並勒令將300餘名堂眾送至醫療院所照護，此舉惹來龍發堂不滿，質疑衛生局打算藉機讓龍發堂走入歷史，相關人等大打行政訴訟求償，高雄高等行政法院今以衛生局防疫手段符合公益需求為由，判龍發堂敗訴。

龍發堂及堂眾等36名不滿權益受損，提起行政訴訟主張高雄市衛生局應支付每人各5萬元，高雄高等行政法院今宣判，高雄市衛生局、龍發堂相關人等均未到庭聽判。

高雄高等行政法院合議庭指出，當年龍發堂同時爆發阿米巴痢疾與結核病群聚疫情，衛生局循序採取由弱至強防疫措施，但龍發堂一再推諉、未落實防疫，疾管單位為遏止疫情擴大、並減少交叉感染風險，才命龍發堂遵守「人員移動管制只出不進」等防疫原則，於法符合比例原則、公益目的。

合議庭還表示，高雄市衛生局考量堂眾對龍發堂有相當程度依賴，才要求龍發堂應落實疾病管制措施，並改善環境至符合長期照護矯正機關，當中並無不當連結。高雄高等行政法院綜合考量後，認定高雄市衛生局符合依法行政、作法也依循比例原則，龍發堂及其堂眾各求償5萬元無據，予以駁回，全案仍可上訴。

龍發堂爆發傳染病群聚感染、堂眾遭衛生局強制移出安置後，龍發堂便屢屢發新聞稿呼籲政府重視堂眾居住及人格權，去年4月還曾率眾赴衛生局陳情，指控衛生局挾防疫之名，以強制手段清空生活大樓。當時還有女堂眾聲淚俱下，直說衛生局誘騙她施打鎮靜劑，害她被迫送往凱旋醫院安置。

當時衛生局強調，會提供堂眾及其家屬相關諮詢服務，也回擊批評堂方未與市府溝通，卻煽動堂眾家屬及社會恐慌，兩造僵持不下。

據了解，龍發堂早在民國59年創立，以民俗療法、終生收容精神障礙者著稱，收容人數一度多達500、600人，但其不具合法長照機構的身分飽受爭議，甚至去年初還遭高雄地檢署查出龍發堂近8年來有97人死亡，疑似有申報不實情況，檢方介入查辦，偵結以罪嫌不足為由不起訴。