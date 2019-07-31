花蓮銀樓搶案7小時破案 縣長徐榛蔚頒警破案獎金

2019-07-31 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



昨日中午12時許，花蓮市一家銀樓遭2名男子假借購買金飾名義，趁機搶走金項鍊。警方獲報後成立專案小組偵辦，僅花7小時，晚間陸續將二名犯嫌查緝到案。花蓮縣長徐榛蔚對於警方快速偵破銀樓搶案表現讚許，肯定員警積極維護治安的努力，特地親自頒發破案獎金表揚。

徐榛蔚表示，保障縣民生命財產安全是縣府團隊責無旁貸的使命，警察局更身負重責大任。尤其這次整合團隊力量，鍥而不捨過濾比對監視影像，迅速鎖定犯嫌身分及逃亡路線，跨轄至宜蘭將犯嫌逮捕歸案，她勉勵警察同仁，不要因案件發生而洩氣，只要能迅速破案，都是值得肯定的。

花蓮縣警察局指出，此次能在7小時內迅速偵破，是平常針對本轄治安人口，及易再犯人口落實查訪、加強約制並掌握動態的成果。另分析花蓮縣近期發生的數起重大刑案，均屬偶發個案、非本地人所為，根據去年的犯罪統計數據顯示，花蓮縣的刑案再犯率很高，少數人重複犯相同或同時犯了不同的案件，1人犯3案以上的，共有18人，這18人就一共犯了144件刑案，占107年刑案總數的2.3%。

另一特殊現象是無被害人犯罪的比例相當高，酒駕涉公共危險罪的刑案就是其中之一，107年這類的案件就將近2千件，占107年刑案總數的3分之1，這些都是花蓮縣刑案數字居高不下原因。