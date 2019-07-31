提升受感化教育少年受教權 揭牌改制誠正中學

2019-07-31 16:46 中央社 台北31日電



桃園少輔院今天正式改制為矯正學校誠正中學桃園分校。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 為加速司法的兒少保護、提升受感化教育少年受教權益，矯正署分階段推動少輔院改制學校，位於桃園及彰化少輔院今天揭牌正式改名「誠正中學桃園分校」及「誠正中學彰化分校」。

法務部長蔡清祥今年1月起督導並責成矯正署分階段全力推動輔育院改制學校工作，期許幫助誤入歧途的兒少健全發展、順利回歸社會。

蔡清祥在今天的揭牌典禮致詞表示，感謝這段期間行政院、立法院、監察院、司法院及教育部等相關機關、學校及社會各界對於司法收容少年不懈的努力與支持，才能使民國92年未順利成立的2間矯正學校重新推動設立。

蔡清祥指出，改制學校後，教育內容更易與一般學校課程銜接，幫助少年轉銜復歸學校，以「技術型高中」為主的課程，辦理汽修、電機、餐飲等科別，培養孩子的社會興趣，在實習課程中取得證照，提升順利就業與復歸社會的信心與力量。

另外，對於身障、弱勢少年，也能運用更充足的教育及輔導資源，增加照顧密度，讓他們懷有希望、健全成長，也使社會更加安全、充滿溫暖。

「少年輔育院改制矯正學校計畫」經行政院審核，開始推動改制工作，計畫的即期目標包含於原少年輔育院先設立誠正中學分校、新聘專任代理教師共81名及推動技術型高中為主的學制等，提升教育與輔導工作品質的積極作為，將於108學年度起，配合教育部108年新課綱全面實施。