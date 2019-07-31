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詐領1萬多元考察補助費 高市議員唐惠美免關但恐丟公職

2019-07-31 15:49聯合報 記者林孟潔╱即時報導

國民黨高雄市議員唐惠美、前議員柯路加、民進黨前議員俄鄧．殷艾，6年前擔任高雄縣市合併後首屆議員時前往屏東考察，以不實單據共詐1萬餘元補助費。一審依犯貪汙罪各判3年8月徒刑，二審認為金額不高，均改輕判2年，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年、每人應向國庫支付20萬元，接受5場法治教育。最高法院今天駁回上訴定讞，但依刑法規定，緩刑效力不及於從刑，唐惠美恐不保議員職務。

據悉，依刑法第74條第5項規定，緩刑之效力不及於從刑，故唐惠美仍要被褫奪公權。

高雄市議會每位議員年度可報支國內經建考察費用，額度不超過3萬元，但要檢附單據實報實銷，唐惠美於2013年11月15日至17日主辦赴屏東考察，邀柯路加、俄鄧．殷艾參加，但第2天晚間沒至紅瓦餐飲店用餐，以及夜宿牡丹民宿山莊，卻向店家拿空白收據，事後由唐惠美的郭姓助理辦理核銷，請領滿每人3萬補助。

唐惠美、柯路加、俄鄧．殷艾都辯稱交由郭姓助理辦理核銷，並非有意用假發票詐領補助，郭姓助理則稱因到市場買食材烹調沒有收據，才去找空白單據；不過合議庭認為3名議員及郭對於有無住宿、用餐說法，供述前後不一，認為只是推卸之詞，皆共犯公務員利用職務機會詐取財物罪。

二審認為，唐惠美詐得5994元、柯路加5674元、俄鄧．殷艾6518元，不法所得低於5萬元，依貪汙治罪條例可減輕其刑，也沒因詐得的費用排擠議會其他預算運用，且是一時失慮、便宜行事而申報核銷，情節輕微，再依法減刑。但判決指出，3人經濟不虞匱乏，代表高市民審查市府預算，本應以身作則，廉潔公正執行職務、嚴格控管公共經費，但考量犯行情節輕微，3人及郭姓助理都未曾被判有期徒刑，經過此案應知道警惕，宣告緩刑，但期間保護管束，應接受法治教育課程，唐惠美等3人要支付國庫20萬元。

高雄市國民黨議員唐惠美。本報資料照片
高雄市國民黨議員唐惠美。本報資料照片
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考察貪汙高雄市
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