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狠夫勒死長榮空姐妻 家屬痛斥：完全無法原諒

2019-07-31 15:46聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園詹姓男子不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，今年1月6號大吵後用手勒死對方，還打給朋友說「幫我處理後事」意圖輕生，被依殺人罪嫌起訴。今院方審結，詹對於量刑未表示意見，簡的家屬則痛斥，好好一條命就這樣沒了，完全無法原諒詹，審判長諭知9月19日宣判。

公訴檢察官認為，詹雖坦承犯行，但先前就有家暴行為，曾揚言要殺害簡妻，且他從下手後到打電話給朋友之間隔了好一段時間，沒有即刻阻止導致悲劇發生，認為不宜輕判，且詹打給朋友說的內容也僅是想自我了解，主觀上沒有接受裁判想法，與自首構成要件不符。

詹的律師說，這的確是樁人倫悲劇，詹、簡夫妻20多年，是到了後期才常有爭吵，過去詹並沒有家暴行為，財務也交由簡負責，他很尊重太太，直到近期失業閒賦在家常喝酒，一時失控下手。

律師指出，詹從背後勒住簡，而非從正面直接攻擊，與一般意圖致人於死有所差異，且他動手後未逃離現場，打電話給朋友的行為，等同必然知道犯行會曝光，請法院審酌此部分，盼能量處適當之刑，讓詹能自新。

簡的家屬則說，不管詹是從背面或正面勒脖，都導致簡死亡，且他下手後到打電話期間相隔1、2個小時，這段時間不知道在幹嘛，想到簡1個好好人的就這樣走了，至今仍無法原諒，且他們夫妻雖有金錢糾紛，但錢再賺就有了，詹不管再怎麼懺悔也挽回不了1條生命，盼法院判處適當刑責。

檢警調查，詹（55歲）經營的眼鏡行歇業後常借酒澆愁，還常常對簡惡言相向，妻子曾和詹約法三章，更白紙黑字明訂要他不可言語動作脅迫、飲酒過量，還要補助家庭開銷，若詹不能做到雙方就能無條件離婚。

但當天詹酒後又因離婚問題和簡大吵一架，一氣之下竟在客廳用左手臂扣住簡脖子將她勒死，事後又打給朋友稱「幫我處理後事」並掛斷，警方獲報到場時，見詹拿牛排刀割傷左手腕流血並揚言自我了解。

檢方訊時，詹坦承一度想和老婆共赴黃泉，企圖朝加工自殺罪中，謀為同死作抗辯，但檢方根據家屬說法、解剖報告等，不採信其辯詞今年4月偵結依殺人罪嫌起訴他。

詹男今年1月16日失控勒斃簡姓妻子，被依殺人罪嫌起訴，9月19日將宣判。圖／報系...
詹男今年1月16日失控勒斃簡姓妻子，被依殺人罪嫌起訴，9月19日將宣判。圖／報系資料照
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