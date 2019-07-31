親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘搭私人專機回來了 幕僚透露回台第一步

被中共逼到快不能呼吸！46％港人絕望 想移民台灣

新北快速道路車禍 拖吊車30分鐘內到場

2019-07-31 15:01聯合報 記者王敏旭╱即時報導

上下班時間遇到車禍常造成交通大打結，新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方到場時間減少7.5分鐘，減少車輛壅塞時間。新北交通局長鍾鳴時也說，未來也規定快速道路拖吊業者，限時內限時完成拖吊。

新北警察局副局長李漢卿今在市政會議指出，台64、65快速道路易壅塞原因有3，分別是車流匯集交織造成車速降地，尖峰時段容易形成壅塞，另外就是交通事故造成車流回堵、轄區分局要跨區遶境，警力無法迅速到達。

李漢卿說，今年4月1日起實施跨區支援協調機制，入口閘道預置警力，接獲通報不限轄區立即處理，降低壅塞情況，加快排除事故，目前處理事故34次，警方從接獲通報到抵達現場，從從18.02分鐘下降到10.52分鐘，減少約41.62％。

鍾鳴時表示，警方到達時間縮短外，後續處理速度也變快，根據統計資料，以前平均要44分鐘才能排除交通事故，4月起處理時間縮短到36.95分，縮短將近7分鐘，在尖峰時間減少民眾約3到百小時壅塞情況。

鍾鳴時說，加速排除事故也逼使道路主管機關，修改交通號誌、設施設置，目前也要求快速道路拖吊業者，比照高公局的拖吊合約，限時內拖吊完成。

新北交通局指出，過去事故後等待拖吊車可能長達1小時以上，今年7月26日公告後，拖吊業者接獲通知後，應迅速派拖吊車前往救援，最遲應在30分鐘內到達指定地點。

新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方...
新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方到場時間減少7.5分鐘，減少車輛壅塞時間。記者柯永輝／攝影
分享
新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方...
新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方到場時間減少7.5分鐘，減少車輛壅塞時間。記者王敏旭／翻攝
分享

新北警察車禍
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

李珍妮遭控盜刻印章奪千萬股權 吳春臺求償吞敗訴

2019-07-31 16:14

2020總統大選 陳家欽抵嘉宣誓查賄制暴決心

2019-07-31 15:58

詐領1萬多元考察補助費 高市議員唐惠美免關但恐丟公職

2019-07-31 15:49

狠夫勒死長榮空姐妻 家屬痛斥：完全無法原諒

2019-07-31 15:46

議員控陳菊市府「吸氣爆災民善款」 將移送檢調

2019-07-31 14:30

騙扁黃琪充名媛詐飯店 高院輕判免關

2019-07-31 14:17

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

珍珠奶茶創始店之爭判決出爐 結束翰林、春水堂十年訴訟

2019-07-31 12:57

不滿女友被前夫欺負 台中莽男買凶殺人二審遭重判

2019-07-31 12:55

「妳打來視訊，我都在旁邊」 小三嗆正宮判賠40萬

2019-07-31 12:07

6千萬替高雄氣爆災民打官司 藍議員抨「吸災民善款」

2019-07-31 11:56

銅鑼鄉長李瑞廷選舉執行長被控涉賄 一審判當選無效

2019-07-31 11:35

法院訴訟諮詢不用跑法院 基市府可和書記官視訊諮詢

2019-07-31 11:35

無病識感？他買開山刀砍人二審維持4年刑還得監護

2019-07-31 11:18

私怨寫進無關判決書中 法評會建議台東法官郭玉林免職

2019-07-31 11:11

謊稱爺爺、媽媽都死了… 輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

不配合就是有問題？員警違法濫權 vs. 民眾妨害公務

2019-07-31 09:37

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

涉挪用金鼎證資金…二審逆轉 判張平沼6月

2019-07-31 01:26

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

無關案情…判決扯種菜 法官移監院

2019-07-31 00:50

內湖、北投違規塗鴉 查到2嫌開罰

2019-07-30 23:42

金門議長爆粗口 議場飆罵「貪汙大王」挨告

2019-07-30 23:41

不適任法官？ 郭玉林：遭指精神、情緒有問題

2019-07-30 22:11

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

環團指史上最黑暗環評大會 觀塘案停止執行遭駁回確定

2019-07-30 19:33

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13

機師控華航非法解雇 但監視器顯示他執勤前一天喝酒

2019-07-30 16:38

出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02

影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53

判決書批同事父私墾種田 法評會建議免法官職

2019-07-30 15:11

害顧客求美不成反失明 女護理師非法執針獲緩刑

2019-07-30 15:10

徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36

扯侯友宜處理鄭南榕嫁禍徐巧芯 網友判拘役

2019-07-30 14:30

前汐止市長「放水」祭祀公業 符合減刑規定改判6年

2019-07-30 14:29

挪用金鼎2.5億元鞏固經營權 張平沼二審逆轉改判有罪

2019-07-30 14:23
看更多

熱門文章

影╱烏龜被逼車？雪隧「路隊長」逕自停車還錄影GG了

2019-07-30 18:28

萬條私菸不夠扯…海關還查到這個最狂違禁品

2019-07-31 10:00

偷拍與空姐女友性愛畫面 劈腿男警被判2月

2019-07-31 09:32

車禍現場最美麗的風景 深V正妹遭起底是知名網紅

2019-07-30 22:50

「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19

告別式罐頭塔結局？網解惑「分掉」 還爆出超夯款

2019-07-30 18:02

西門町「愛心筆集團」硬拗精神賠償 陸客遭詐怒PO網「報警也不怕」

2019-07-30 22:01

「有包裹請查收」詐團狂炸釣魚簡訊 多人中招

2019-07-30 18:10

珍珠奶茶創始店之爭判決出爐 結束翰林、春水堂十年訴訟

2019-07-31 12:57

影／從網路戰到馬路！直播主拆夥鬧翻 兩派街頭爆衝突

2019-07-30 17:20

藍最年輕高雄議員涉詐助理費 她30萬交保、主任羈押

2019-07-31 13:33

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38

影／左營汽車旅館竄火煙 19名房客急疏散1人嗆傷

2019-07-31 01:35

影╱搭太魯閣列車疑不滿要補票 竟與勸說乘客大打出手

2019-07-30 17:17

男遭警追逐走位逃脫！NBA勇士粉專轉發影片神比喻：柯瑞擋拆

2019-07-30 19:57

高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13

遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47

住台南好幸福！「13塊炸雞2杯750ml飲料不用300」網友暴動求地址

2019-07-31 11:51

凌晨驚醒看到白光影子！獨居女開門後嚇傻

2019-07-31 15:03

基隆廟口摸走店家數千元 過馬路被眼尖警員認出落網

2019-07-30 21:46

「江梅綺女人徵信」私密照勒索 女總裁判刑

2019-07-31 01:21

他收500元把女友迷昏 躲在床下安排朋友上床

2019-07-31 15:49

會線民？酒店醉刑警 被調制服警

2019-07-31 00:53

影╱樹林酒客半夜喝酒吵鬧 員警上前規勸強力執法

2019-07-30 17:23

影／TCPB又有新噱頭 這次找萌警犬跟翁立友唱情歌

2019-07-31 10:13

被叫阿姨不是最慘的 女孩說出一句話讓她傻眼

2019-07-31 14:53

混凝土車1天連翻2次 中山高嘉義北上塞數公里

2019-07-30 17:33

高雄女警人美心善 分局特製人形立牌超吸睛

2019-07-31 12:56

謊稱爺爺、媽媽都死了… 輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51

「台灣野人」帶鐮刀現身 和警方在山區大玩躲貓貓

2019-07-31 11:19

影／台中夜店X-CUBE又踩紅線 明火調酒表演惹爭議

2019-07-31 00:22

好友代出席婚禮竟暗槓「轉交」紅包 還辯：請客吃掉了

2019-07-31 14:24

員林埔心2間廟各捐50萬元 支持第一線警察依法執法

2019-07-30 19:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top