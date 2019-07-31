新北快速道路車禍 拖吊車30分鐘內到場

2019-07-31 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



上下班時間遇到車禍常造成交通大打結，新北台64、65快速道路每當有車禍就會回堵數公里，新北警察局啟動跨區支援後，警方到場時間減少7.5分鐘，減少車輛壅塞時間。新北交通局長鍾鳴時也說，未來也規定快速道路拖吊業者，限時內限時完成拖吊。

新北警察局副局長李漢卿今在市政會議指出，台64、65快速道路易壅塞原因有3，分別是車流匯集交織造成車速降地，尖峰時段容易形成壅塞，另外就是交通事故造成車流回堵、轄區分局要跨區遶境，警力無法迅速到達。

李漢卿說，今年4月1日起實施跨區支援協調機制，入口閘道預置警力，接獲通報不限轄區立即處理，降低壅塞情況，加快排除事故，目前處理事故34次，警方從接獲通報到抵達現場，從從18.02分鐘下降到10.52分鐘，減少約41.62％。

鍾鳴時表示，警方到達時間縮短外，後續處理速度也變快，根據統計資料，以前平均要44分鐘才能排除交通事故，4月起處理時間縮短到36.95分，縮短將近7分鐘，在尖峰時間減少民眾約3到百小時壅塞情況。

鍾鳴時說，加速排除事故也逼使道路主管機關，修改交通號誌、設施設置，目前也要求快速道路拖吊業者，比照高公局的拖吊合約，限時內拖吊完成。