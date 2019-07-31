懷疑妻外遇跟蹤到汽車旅館卻被打 心碎人夫求償敗訴

2019-07-31 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



廖姓男子結婚10多年，懷疑妻外遇，去年5月間跟蹤妻與疑似婚外情對象吳姓男子到一家汽車旅館開房間，並偕同警進入房內，廖妻一氣之下用手搥打他的頭部，廖男對兩人提出防案婚姻告訴，但罪證不足不起訴，廖男心灰意冷，認為吳男導破壞他婚姻導致離婚，請求民事賠償80萬元，彰化地院認為廖男事證不足，判他敗訴。

判決書指出，廖男發現妻與他感情日漸冷淡，他在家中發現妻到汽車旅館消費以及開車到台東加油的發票，因此開始跟蹤妻，去年5月29日發現妻疑似與吳姓男子到雲林一家汽車旅館，廖男報警進到旅館房間，發現兩穿著內衣褲品酒，廖妻一氣之下用手搥打廖男頭部，兩人去年8月因此調解離婚。

廖男認為吳男使他原本圓滿家庭破碎，三名子女被迫分離，求償精神慰撫金80萬元，吳男辯稱，他與廖妻僅是高中同學，透過臉書才又連絡上，對方說她有小孩但已離婚，當天在汽車旅館是因天氣炎熱他怕熱，避免喝紅酒出汗將西裝和外褲脫掉，並沒與廖妻發生逾越男女間分際。