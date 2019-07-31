民眾關注百大社會議題 食安名列首位

2019-07-31 13:54 中央社 台北31日電



過去幾年食安風暴襲台，使得食安問題成為民眾關注焦點。根據國研院科政中心今天公布的台灣民眾關心的百大社會議題，食品「造假與標示不實」名列首位。

國家實驗研究院下轄的科技政策研究與資訊中心，經過半年的蒐集、問卷調查與分析研究後，於今天正式公布「我國民眾關心之百大社會課題」報告。在橫跨環境、能源、資源、經濟、政治、教育等14大項目，總計334項議題中，選出台灣民眾最關注的前百名，其中食品造假與標示不實的議題是排行榜的第一名。

科政中心副研究員林品華分析，這次的調查結果顯示，民眾對於和自身生活有關的議題較為關注，除了食安之外，資源回收、廢棄物處理與環境變化等項目，都名列前茅。

這份調查除了做廣泛的統計之外，也針對世代、地域、性別等不同背景的群體做差異分析，試圖呈現不同群體間，相對突出的課題。

林品華以20歲到39歲的青年世代為例，比起40歲以上的壯年與銀髮族群，青年族群更加重視「新聞品質與媒體自律」、「網路不實內容的管理」與「性別認同」等3項議題。

此外，住在台灣不同地區的民眾，關注的議題也出現明顯差異。根據這份報告顯示，北部民眾比起其他地區的人，更加重視「國家認同」的議題；中部的民眾在「PM2.5」議題上的關注度明顯高於其他地區；東部的居民則更加重視「教養觀念隔閡」與「教育數位化」等關乎教育的議題。

科政中心主任莊裕澤指出，民眾對於議題的態度是會隨時間流逝、環境變化與時事影響而轉變，因此現在如果再做一次，得出來的結果可能會略有不同，因此需更進一步分析，才能更精確的說明影響民眾選擇的因素為何。他說明，這是科政中心首次進行這樣大規模的調查，希望未來能在這個經驗之下，將調查常態化，除反映台灣社會現況，也能提供相關部門作為施政參考。