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不滿女友被前夫欺負 台中莽男買凶殺人二審遭重判

2019-07-31 12:55聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市車姓男子在2017年間，因不滿林姓同居女友遭江姓前夫精神虐待、羞辱，因此萌生殺意，涉嫌以30萬元代價，邀約國中同學吳姓男子擔任槍手，在2017年10月間槍殺江，江身中一槍，撿回一命，車、吳遭依槍砲、殺人未遂等罪移送法辦，二審撤銷一審判決，改判車9年徒刑、吳7年10月徒刑，另涉竊盜罪，都判3月徒刑，得易科，可上訴。

全案在台中地院一審審理時，車姓男子（32歲）被依殺人未遂、共同持有改造手槍等罪，判刑6年10月，持槍行凶的吳姓男子（31歲）判刑5年10月，涉竊盜罪部分，都判3月徒刑，得易科。全案上訴二審，合議庭認定，二人只因江對林女行為粗暴，就謀議致人於死，情節重大，撤銷一審原判，改判車9年、併科罰金4萬元，吳7年10月徒刑，竊盜罪部分維持一審刑度。

判決書指出，車姓男子在2017年7月間，以7萬元代價在台中市大肚山區向身分不詳的男子購買一把改造手槍、子彈8發，隨後藏在苗栗縣的住處，同年9月間，車因不滿同居的林姓女友，遭江姓前夫施暴毆打、精神虐待，因此萌生殺機，車找來國中同窗吳姓男子謀議，以30萬元為代價，邀吳擔任槍手開槍行凶，兩人謀議在車出國期間，由吳行凶。

未料車出國期間，吳找不到行凶時間，等車回國後得知，兩人又再度謀議行凶計畫，兩人並在苗栗縣竊取兩面轎車車牌後懸掛在作案車輛上，車還交代「能多嚴重、就多嚴重」，同年10月12日深夜，吳在江住處門口，等江下車後，吳朝江身體左側開槍，造成江左側肱骨開放性粉碎性骨折，幸送醫後撿回一命。

吳在行凶後在桃園機場被警方緝捕到案，並循線拘提車到案，全案由台中地檢署偵辦後，依竊盜、槍砲、殺人未遂罪嫌起訴。

台中市車姓男子涉嫌買凶殺人未遂，台中高分院撤銷一審判決，改判車9年徒刑。圖／本報...
台中市車姓男子涉嫌買凶殺人未遂，台中高分院撤銷一審判決，改判車9年徒刑。圖／本報資料相片
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竊盜殺人苗栗縣
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