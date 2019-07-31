「妳打來視訊，我都在旁邊」 小三嗆正宮判賠40萬

2019-07-31 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市曾姓人夫外遇，大方暱稱小三「老婆」曬恩愛，橋頭地方法院判兩人應連帶賠償元配40萬元，可上訴。示意圖／ingimage 分享 facebook

高雄市曾姓人夫新婚才滿一年，卻趁老婆獨力帶幼子回娘家照顧癌症岳母時，暗自金屋藏嬌，還放肆讓小三的女性內衣褲、恩愛過後使用的保險套散落屋內，被無預警返家的老婆當場抓包，還揭出腥夫與小三的親密對話紀錄，外遇二人甚至曾懷上小孩。曾妻只覺婚姻夢碎，又被小三嗆聲「妳打來視訊，我都在旁邊」，橋頭地方法院判曾男、小三連帶賠償40萬元。

曾妻泣訴，她與丈夫在2016年8月結婚，但隔年因母親罹癌，與丈夫討論過後，決定由她獨力帶孩子回娘家照顧癌母，夫妻暫時分隔兩地。沒想到時隔才一個多月，前年底返家時竟赫見家中有不少女性貼身衣物，還有用過的保險套，「這些都不是我的」，驚覺老公與另名女子同居的事實。

曾妻頻頻質問之下，曾男坦承外遇，又拒絕與婚外情對象斷絕往來，反而更肆無忌憚地與小三「曉蓉」（化名）交往。曾妻發現老公手機內將曉蓉暱稱設定為「老婆」，還開設相簿存放大量親密照片，相簿名稱更明寫「有困難的老公」、「水噹噹的老婆」、「很愛的我們」，三不五時還會附加愛心符號。

曾妻細看對話紀錄，發現曉蓉還曾傳訊息說，「我真的很後悔拿掉我們的小孩」，更驚覺老公已讓曉蓉懷孕。隨後曾妻也找上曉蓉，卻反被嗆聲，「妳打來，視訊問，我都在旁邊」，更多次傳送曾男替她剝蝦等照片曬恩愛，企圖刺激曾妻答應離婚。曾妻傷心欲絕，提告求償100萬元。

然而，曉蓉當庭頻頻否認，直說自己當時仍是人妻，與丈夫婚姻幸福美滿，不可能與曾男外遇同居，還辯稱對話紀錄所說的「後悔拿掉孩子」，是與丈夫懷上的第三胎，絕非曾男的孩子，會有上述對話純屬「訴苦」。至於親密暱稱等指控，曉蓉則一概否認、切割說「不知情」。

曾男則辯稱，是因每天與老婆吵架、覺得煩，才會故意將10多年的老友暱稱改為「老婆」。

但橋頭地方法院法官調閱曾男手機通聯記錄，察覺他頻頻以「老婆」稱呼曉蓉，還有多通未接來電，顯示兩人關係、聯絡密切，至於手機內設為「有困難的老公」、「水噹噹的老婆」、「很愛的我們」等相簿，也見曾男與曉蓉頭部緊靠、相依偎，眼底、嘴角盡是洋溢幸福，根本就是熱戀中愛侶。

兩人對話紀錄還可見，曉蓉直說「我真的很後悔拿掉我們的小孩」，甚至激動表示，「我拋夫棄子，還幫你懷了2次小孩才認清你...真的很靠北」、「懷第一個的時候，我還有沒離婚，到現在我離婚了，我說我懷孕，你卻連電話也不接，說小孩不是你的，原來這就是你啊...」，全成為婚外情鐵證。

橋頭地方法院認定曾男與曉蓉嚴重侵害曾妻配偶權，重創她原本圓滿的婚姻生活，害她精神蒙受痛苦，經考量當事人社經地位、侵權損害程度，判曾男與曉蓉應連帶賠償曾妻40萬元精神慰撫金，可上訴。