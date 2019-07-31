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6千萬替氣爆災民打官司 藍議員抨「吸災民善款」

2019-07-31 11:56聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄市議員陳麗娜等人今上午開氣爆5周年善款調查小組的記者會，指控陳菊市府從善款中編列6532萬元高額的律師費，替3149位災民向榮化及華運求償，每人花1萬律師費；陳麗娜指，若市府先國賠給災民，統計金額後用1案起訴求償即可，程序更快並省律師費，「不是吸災民的善款」有圖利之嫌，全案將移送檢調偵辦。

現任市府法制局長吳秋麗記者會中回應，6532萬律師費「金額確實比較高」，一、二審費用已執行會檢討改進，三審的將不會執行，而平均每位災民的律師費1萬，還在查是誰的決策。

不過前議長、民進黨議員康裕成反擊，若市府用國賠方式，災民的損害受到填補，恐不能再向同樣有責任的榮化或華運求償，變成市府「全民幫企業買單、用公帑幫忙擦屁股、圖利財團」；律師費用部分，康也說，平均每位災民1萬是「1個審級」，從2015年代位求償官司到去年1審判賠，才花1萬，相當便宜。

國民黨議員陳麗娜等5名議員開記者會，指出市府截至今年2月28日經求償救助金審查會46次、一一審查3149位災民請求賠償，付給災民8億2656萬元，但應可用1個案件、自行起訴向榮化及華運求償即可，卻分為6案、每案內約500小案，每個小案編1萬律師費。

陳麗娜說，可以單純起訴的案子，卻「灌水圖利」編列一審3124萬、二審2500萬、三審720萬，還有事前推動代位求償律師親訪費188萬，共6532萬，根本不該多花這筆錢。

陳麗娜等人也指，代位求償是不承認政府有錯，透過挪用善款買請求權，將市府漂白為災民守護者腳色，混淆法律規定及政治責任，也讓善款多了不必要支出。

民進黨團在氣爆善款調查記者會後，也開記者會反擊。記者林伯驊／攝影
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高雄市議員陳麗娜（左）質疑氣爆善款編列高額律師費。記者林伯驊／攝影
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高市議會氣爆善款調查小組今天公布結果。記者林伯驊／攝影
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高雄市議員陳麗娜（中）是氣爆善款小組召集人。記者林伯驊／攝影
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國賠民進黨陳菊
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