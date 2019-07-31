法院訴訟諮詢不用跑法院 基市府可和書記官視訊諮詢

2019-07-31 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市政府與基隆地方法院結合訴訟輔導服務與視訊諮詢服務，自8月1日起在市府1樓的聯合服務中心提供「訴訟輔導視訊服務」。以往要查詢法院繫屬案件進度、開庭日期或者瞭解法院訴訟程序等等，往往必須親自跑法院一趟，現在就近在市府就可直接透過視訊詢問書記官。

市府研考處指出，以往要查詢法院繫屬案件進度、開庭日期或者瞭解法院訴訟程序等等，往往必須親自跑法院一趟。現在司法院為提升便民禮民效能，減少民眾往返法院之勞費，結合地方政府資源推動「司法院所屬一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務實施計畫」。

市府因此與基隆地院攜手合作，為法院和市民朋友建立溝通的橋梁，以及結合原先市府提供的免費法律諮詢服務，市民無須到處奔波往返，可以一次解決不管是程序或是實體的所有法律問題，提升市府法律扶助服務的品質。

研考處管制考核科長賴穗美表示，民眾可以透過視訊直接和值班書記官諮詢，立府人員人協助電腦的操作，申請本項服務無須提供證件核對，惟如所諮詢事項係為個案訴訟進度等事項，請市民朋友要備妥相關訴訟文書及身分證明文件，以利透過視訊畫面當場驗證以進行訴訟輔導視訊諮詢，歡迎有需要的市民朋友多加利用。