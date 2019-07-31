無病識感？他買開山刀砍人二審維持4年刑還得監護

2019-07-31 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



江姓思覺失調症患者拿開山刀刺殺薛姓工人，新北地院依殺人未遂罪判江4年徒刑，監護3年，高等法院今駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

江姓思覺失調症患者因幻聽、幻視與被害妄想，去年8月24日朝正在搬貨的薛姓男子咒罵「幹XX，要給你死」，再拿開山刀揮砍2刀，江父急忙將兒子拉開，同事搶救薛，薛撿回一命。新北地院依殺人未遂罪判江4年徒刑，刑之執行完畢或赦免後監護3年。高等法院審理時，江說「我害怕，只是想嚇嚇他而已」，高院今駁回上訴。

聽到高院判決，江表情有些吃驚，還押看守所時表示，對上訴駁回感到失望。

江家的工廠就開在薛姓被害人(37歲)工作地點對面，江姓男子認為薛「操弄鬼神」騷擾他生活，去年8月23日先在新莊景德路附近夜市，花1400元買了把全長50公分的開山刀，隔天一早見對方正在搬運鋁料，下手行凶。

江被捕時否認殺人未遂罪，辯稱沒有殺人，也沒咒罵三字經。律師辯護，江「只攻擊2刀」，沒再追擊，且兩人素不相識，沒有深仇大恨，何必要殺人。江在偵查時抱怨「這種事情快30年，我們家人已經受不了往生走了，現在他又要騷擾我爸跟我的家人」。

亞東醫院精神鑑定指出，江的精神症狀已存在十數年，一直沒有病識感，對妄想堅信不移，他又擔心吃藥，因服藥不穩定，加上酒癮，症狀無法獲得控制。新北地院認為江買了質地堅硬的開山刀，而被害人遭砍的部位是左腋下，靠近心臟、肺臟，確有殺人犯意。

高院辯論時，審判長質疑「開山刀鋒利無比，你還朝被害人砍兩刀，只是『嚇嚇他而已』？」；江說「我害怕」，指對方工廠的人很多，他單純想嚇嚇薛。

辯護律師說，若依江的身形，如果不是主動停止攻擊，其他的工人不可能毫無傷勢，可見不想致人於死。公訴檢察官表示，證人聽到江咒罵三字經，被害人遭砍後走不太動，江還要追砍，是因對面的江父來制止；薛血胸、左側有開放性傷口，足見下手甚猛。江姓男子在最後陳述時表示，證人說的都不是真的，「怎麼變成這樣」。