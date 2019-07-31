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私怨寫進無關判決書中 法評會建議台東法官郭玉林免職

2019-07-31 11:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

東地院民事庭法官郭玉林因與法院刑事庭女法官吳俐臻有私人糾紛，他把吳父在法官宿舍庭園，疑用公家的地及自來水「圖利」自己的情形寫其他無關的民事案件當事人的判決書中，還報警要逮捕在法院宿舍種菜的吳父，甚至在判決書中諷刺人民參審制、觀審制是浪費司法資源，經司法院法官評鑑委員會30日決議，將郭玉林送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任其他公職，或其他較重的處分。

郭玉林遭台東地方法院呈送法官評鑑後，評鑑委員會若認定應議處，可報由司法院移送監察院審查或報由司法院提交司法院人事審議委員會處理，經職務法庭審理後，最終懲處有免職、撤職、轉任法官以外其他職務、罰款及申誡。

台東地院今天上午表示，有關郭玉林法官適任案，台東地院對司法院法官評鑑委員會的決議表示「尊重」，至於全案已移請監察院進行依法糾彈審查程序部分，台東地院低調說：「不便再對外表示任何意見」。

今年4月間媒體報導，台東地院有2名法官長期不睦，起因吳俐臻法官2013年曾承審原住民王光祿獵槍案，王光祿遭判有罪確定，郭玉林事後投書媒體評論吳俐臻判決不當，吳事後抱怨郭不應在外批評同僚，種下兩心結，也讓同住法官宿舍的兩人形同陌路。

郭玉琳見吳父在法官宿舍庭園種菜，用公家自來水澆花種菜，竟然報警抓女法官父親，甚至6度將吳父種菜，以及對法院推動民參審制、觀審制批評是浪費司法資源，寫進毫無關係的案件判決書，讓當事人一頭霧水。

經媒體報導後，台東地院將郭玉林呈送司法院法官評鑑，經司法院法官評鑑委員會昨天決議將郭玉林送監察院審查議處，並建議免除法官職務，轉任其他公職。

台東地院法官郭玉林經司法院法官評鑑委員會決議，送監察院審查並建議免除法官職務，轉...
台東地院法官郭玉林經司法院法官評鑑委員會決議，送監察院審查並建議免除法官職務，轉任其他公職。圖／內政部網頁
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司法院台東監察院
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