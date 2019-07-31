謊稱爺爺、媽媽都死了...輕熟女騙富阿伯805萬遭訴
台中市李姓女子認為蔣姓男子頗具資力，雖然兩人相差23歲，但李女仍選擇與蔣交往，兩人交往時，李女謊稱母親、爺爺過世、接到上市櫃公司大單為由，向蔣借款投資、籌措喪葬費用，金額達805萬元，兩人在今年初分手後，蔣認為受騙，提出詐欺告訴，檢方偵辦後，只認定李女母親仍在世，卻偽造死亡證明，向蔣詐取60萬元部分，涉嫌詐欺，今依法起訴。
起訴書指出，李姓女子（27歲）與蔣姓男子（50歲）在2013年11月交往，在今年初分手，兩人分手後，蔣提出詐欺告訴，指控李女偽造母親的死亡證明，向他騙取60萬元喪葬費用，另外又利用投資燒烤店、爺爺過世可繼承遺產、接到上市櫃公司大單等理由，向他借款，他又以房貸、信貸，分別借給李女35萬、420萬、290萬，總計被騙805萬。
檢方訊問時，李女承認母親死亡是騙蔣，其他都是跟蔣合意的投資與借款，蔣在檢方訊問時也承認，投資燒烤店，李女沒有使用詐術騙他，其餘爺爺過世等理由，向他借款，因為存在手機LINE裡，但手機已無法打開，所以沒有辦法提供事證。
檢方調查，李女在兩人交往期間，明知其母並未死亡，卻在不詳的時間、地點與年籍不詳的男子偽造林新醫院的死亡證明書，偽造李女母親死因為心臟麻痺休克，向蔣取得60萬元喪葬費用，認定李女涉嫌偽造文書、詐欺取財二罪，從重以詐欺取財罪論處，全案今依法起訴，因雙方已達成和解，籲請院方從輕量刑，以勵自新。
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