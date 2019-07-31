謊稱爺爺、媽媽都死了...輕熟女騙富阿伯805萬遭訴

2019-07-31 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市李姓女子認為蔣姓男子頗具資力，雖然兩人相差23歲，但李女仍選擇與蔣交往，兩人交往時，李女謊稱母親、爺爺過世、接到上市櫃公司大單為由，向蔣借款投資、籌措喪葬費用，金額達805萬元，兩人在今年初分手後，蔣認為受騙，提出詐欺告訴，檢方偵辦後，只認定李女母親仍在世，卻偽造死亡證明，向蔣詐取60萬元部分，涉嫌詐欺，今依法起訴。

起訴書指出，李姓女子（27歲）與蔣姓男子（50歲）在2013年11月交往，在今年初分手，兩人分手後，蔣提出詐欺告訴，指控李女偽造母親的死亡證明，向他騙取60萬元喪葬費用，另外又利用投資燒烤店、爺爺過世可繼承遺產、接到上市櫃公司大單等理由，向他借款，他又以房貸、信貸，分別借給李女35萬、420萬、290萬，總計被騙805萬。

檢方訊問時，李女承認母親死亡是騙蔣，其他都是跟蔣合意的投資與借款，蔣在檢方訊問時也承認，投資燒烤店，李女沒有使用詐術騙他，其餘爺爺過世等理由，向他借款，因為存在手機LINE裡，但手機已無法打開，所以沒有辦法提供事證。