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「騙扁少年」黃琪冒名媛詐飯店獲原諒 高院改輕判、可免關

2019-07-31 10:19聯合報 記者王宏舜╱即時報導

黃照岡（黃琪）冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層...
黃照岡（黃琪）冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層標準房，犯詐欺、詐欺未遂罪，高等法院判他1年8月徒刑，得易科罰金定讞。對比今昔(左圖)，黃的外貌差異甚大。圖／聯合報系資料照片
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替前總統陳水扁塔羅牌、曾入獄服刑的黃照岡（黃琪），2016年5月出獄後，為討男友歡心，冒充國泰集團千金蔡佳玲名義，要求晶華酒店等飯店給優惠，入住商務樓層標準房，台北地院依7個詐欺、詐欺未遂罪判他1年10月徒刑，另有1年得科罰金之刑。黃上訴，高等法院考量皆已和解，改判1年8月徒刑，得易科罰金定讞。

高院表示，二審改輕判的主要理由是黃與各飯店達成和解，而這些金額都不是很多，飯店方面也願意原諒，原審量處的7個罪中，有些不得易科罰金，今則各改成6月以下刑度，合併執行1年8月，且可易科罰金。

高中肄業的黃照岡(26歲)，2008年時冒充塔羅牌老師，幫前總統陳水扁算命。2011年他冒用頂新集團少東魏宏帆舊式身分證，申辦無金額上限的「黑卡」，盜刷612萬元套現，後來又向一名宋姓女子詐騙上百萬元，法院依詐欺罪判他8年2月徒刑定讞。　

2016年7月14日起，黃照岡假冒國泰集團成員蔡鎮宇千金蔡佳玲(Fendi Tsai)名義，打電話到晶華酒店、台北喜來登大飯店訂房，並要求給予優惠，與友人省下升等房費與餐飲服務費數萬元。8月26日下午2點，他使用通訊軟體WhatsApp，如法炮製以Fendi Tsai名義與喜來登貴賓服務處員工聯絡訂房，因員工已發現黃照岡伎倆，才未得逞，刑事局也著手偵辦。黃落網時稱，不論是晶華或喜來登，扣除成本之後，根本沒損害財產，「何來成立詐欺罪？」

高院審理時，黃稱因周姓友人說認識賴英里，對方曾幫他訂房，也得到特別的折扣和升等，他只是透過「迂迴的方法」來訂房，並不是為升等或價差，只是圖訂房方便。

高院開庭期間，黃照岡多次告假，還因在法庭上「叫不醒」，救護人員進法庭救援。上月19日辯論終結，審判長語重心長勸黃勇於面對，黃哭說「我沒有病」，但家人都說他有病、嫌他髒。黃嗚咽當時很喜歡周姓男友，只是要讓他開心、讓對方有面子。律師郭上維表示已和喜來登飯店和解，寒舍集團也願意寬恕，他們也努力和晶華酒店化解250元的爭議。高院認為，黃照岡雖不認罪，但他和晶華酒店、寒舍餐旅達成和解，也給付款項，顯見有彌補之心。黃每次犯案，不法利益最低230元，多則6千多元，合議庭認為刑法應符比例、罪刑相當原則。

黃照岡出獄後仍不停觸法，台北地檢署再查出他騙取凱基證券低價的期貨手續費，及奧迪經銷商提供上百萬名車免費試駕1周；新北地檢署也發現黃假冒藝人林青霞助理，向澎湖喜來登等3間飯店詐騙折扣，還用Apple Pay支付方式盜刷數萬元。

喜來登塔羅牌陳水扁詐騙盜刷
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