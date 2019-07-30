遠航班機GPS故障要機師自行離職 高院：不合法

2019-07-30 20:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



遠東航空機師張精明前年6月因通報FE069由松山飛金門班機GPS裝置故障，因航機之前就曾發生導航異常，這回又出現異常、重飛超出空域狀況，民航局禁止飛行。遠航召開異常事件技術／紀律評鑑會議，決議禁止張執行飛航任務，民航局調查發現張操作符合程序，遠航卻要他自行離職。張提確認僱傭關係存在訴訟，台北地院判僱傭關係存在，遠航須賠張39萬元，自2017年9月1日起至復職日止，按月給付27萬餘元，高等法院今駁回遠航上訴。

機械故障的飛機機型為MD83，機號「B-28007」。

張精明自2001年起受僱遠航擔任正機師兼任飛行教官。張表示，2017年6月27日駕駛FE069班次航機，起飛後右側駕駛座GPS裝置顯示異常，左側未見異常，因此依原計畫由左側GPS裝置引導飛行，行近金門機場降落時，左側GPS定位有偏差，依程序重飛、改以手動飛航方式成功進入跑道並降落。

因GPS故障，航機超出金門終端空域，張隨即向航管單位報告，並通報民航局。因航機6月2日就曾發生導航異常而遭停飛，經民航局同意有條件放行，又因這次的異常，民航局禁止飛行。

張精明質疑遠航竟要求他自行離職，他申請勞資調解，遠航未召開人事評議委員會，直接以他重飛事件處置失當，違反勞動契約及工作規則為由片面解僱，不符合最後手段性原則。張主張僱傭關係仍存在，並請求給付薪資、飛安獎金。

高等法院認為，飛機執飛FE061航班時，曾發生GPS異常，造成空中回航松山機場飛安相關事件，民航局調查完後於6月12日有條件放飛，遠航因此發布航務備忘錄，針對航機訂定相關操作限制和規定，即機長飛航期間應均以FGS為主飛行操作裝備，只能於操作負荷較輕階段，視情況使用GPS接合NAV MODE，但使用時如有任何異常，應即轉換FGS為主操控裝備。

高院調查相關證人，認定備忘錄在GPS正常情狀下，僅於起飛後和最終進場前，可以使用GPS，其他飛航期間應均以FGS為主飛行操作裝備，張當天第三航班完成起飛後，才發現右邊GPS出現異常，因左邊GPS顯示正常狀態，就繼續使用左邊GPS，事後警覺偏航，而執行重飛。

依據備忘錄，使用GPS時如有任何異常應即轉換FGS為主操控裝備，至於右邊GPS異常，左邊GPS顯示正常時，因無法比對左右二邊，必須提高警覺性，才可以只使用左邊GPS，高院認為張精明警覺性不夠，以致發生偏航，他確有違反航務備忘錄規定的情況。

高院認為，航機遭停飛，是因飛機本身GPS系統有問題，張精明未能即時發現已異常的GPS、偏航，雖有警覺性不夠的疏失，但依民航局函文和證人證述，違反情節並非重大，未達重大應立即解僱程度，可以透過令他改飛GPS正常的班機或加強學科及模擬機的訓練考驗，判解僱不合法。