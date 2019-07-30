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環團指史上最黑暗環評大會 觀塘案停止執行遭駁回確定

2019-07-30 19:33聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

行政院環保署通過觀塘環評案，爭議多端並讓環保署副署長詹順貴請辭，而環保團體擔憂大潭藻礁生態保育遭危及，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等7人另闢司法途徑聲請停止執行，最高行政法院認為葉女等人對情況急迫且具難以回復損害的舉證不足，今裁定駁回確定。

去年10月8日，環保署依法審查「桃園市觀塘工業區與工業專用港開發計畫」環境影響評估案，作成「通過以下三則報告環境影響評估審查」行政處分，包括「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境現況差異分析及對策檢討報告。」、「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告。」、「桃園市觀塘工業區環境影響說明書環境影響差異分析報告。」

因觀塘工業港鄰近大潭藻礁生態保護區，包括桃園在地聯盟、珍愛藻礁聯盟、蠻野心足生態協會、荒野保護協會等環保團體憂心開發案將破壞藻礁生態，不斷提出抗議，稱「史上最黑暗的環評大會」。葉斯桂等7人則在訴願階段，即先行向台北高等行政法院聲請停止執行，但因不符要件遭駁回。

案經抗告，最高行認為全案缺乏「不需經過實質調查推敲，而可供法院即時審酌，並清楚辨識其證明力」證據方法。為避免保全程序「本案化」不當情形發生（即利用提起保全程序，迫使法院在案件尚不成熟階段，「過早地」對於本案權利有無，進行審理），自難認本案在此階段已符合保全要件。

法院指出，第一，就「環境生態圈之滅絕」一事而言，因為本案開發行為是否會造成藻礁生態圈滅絕，取決於開發行為開發程度。而環保署已縮小開發範圍，則葉女等人應對「為何縮小開發範圍，仍然會對藻礁生態圈造成永久且不可逆的摧毀（或滅絕）」一事，附上可供即時審查實際數據，或提出有關「因果機轉」具體解釋，故無法認葉女等人對此要件釋明為已足。

第二，就「文化權」侵犯而言，因為葉女主張海客文化，實依附在「藻礁環境生態圈」基礎下，故在「環境生態圈維護」尚未發生前述滅絕情況下，自無須另為獨立論述。

第三，至於就「天然氣接收站爆炸風險」預防而言，乃屬工業區與工業港許可設置後，天然氣接收站應符合何等安全標準，以避免爆炸意外發生之問題，核與本件環評處分規制事項無涉，非屬本件保全案應考量損害。

法院認為，有關「情況急迫」要件審查部分，由於「本案權利有存在蓋然性」證明不足，而「難於回復損害」要件釋明也不夠充分，故此項要件也無必要再行獨立論述。

行政院環保署通過觀塘環評案，環保團體擔憂大潭藻礁生態保育遭危及，桃園海岸生態保育...
行政院環保署通過觀塘環評案，環保團體擔憂大潭藻礁生態保育遭危及，桃園海岸生態保育協會理事長葉斯桂等7人另闢司法途徑聲請停止執行，最高行政法院認為舉證不足，今裁定駁回確定，圖為觀藻礁。圖／中油提供
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觀塘保全環保署
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