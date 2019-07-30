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中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42聯合報 記者程嘉文╱即時報導

位於桃園龍潭的中山科學研究院青山院區，今天傳出發生氣爆事件，導致員工受傷送醫。傍晚國務代中科院發出新聞稿表示，今天中午13時許，同仁於防火實驗室執行防火材料煙霧試驗時，使用之丙烷氣體因故不慎引燃，造成曾姓員工左手及腳部，房姓員工臉部及前胸，分別遭受一、二級輕度灼傷，現正於國軍桃園總醫院治療中，人員意識清楚，無生命危險。

中科院也說，相關肇事原因及責任，後續由本院工安等相關單位鑑定調查。

國軍多項武器為中科院產品，圖為天弓三型地對空飛彈。圖／中科院資料照
國軍多項武器為中科院產品，圖為天弓三型地對空飛彈。圖／中科院資料照
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中科院工安氣爆
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