高雄藥局涉違法打針 查扣上百針劑情侶檔起訴

2019-07-30 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



無醫師執照的陳姓女子及黃姓男友，遭控在高雄苓雅區經營藥局，涉擅自替民眾打針治療感冒、水痘等症狀，高雄檢警蒐證發現不少人離去藥局時「持紗布壓在手臂」，去年10月前往搜索扣到大批針筒、注射劑，高雄地檢署依病患指證，將2人依未取得醫師資格擅自執行醫療業務罪起訴。

據了解，陳姓女子負責經營藥局並擔任調劑生，男友黃姓男子也是員工；2人偵訊時承認並不具有醫師執照，也有在藥局內自行判斷使用藥物，幫人注射感冒針劑，一次收費150元至300元不等。

起訴指出，陳姓女子2018年10月17日下午替陳姓民眾施打感冒針劑，收取250元費用、同年11月7日下午替潭姓民眾施打治療流鼻水及喉嚨痛症狀的針，收費300元；黃姓男子也替睡眠不足的民眾抽血檢驗收350元、施打水痘針劑收300元。

高雄檢警去年7月接獲情資，專案小組經過一段時間蒐證，發現多位民眾到該藥局購買藥品，離去時手竟持紗布壓在左右大臂、手腕等處，明顯有打過針；11月7日檢警會同高市府衛生局在外埋伏，當有位民眾走出藥局，手腕上有紗布，立即持搜索票衝入查緝及行政稽查。