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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

「以為真心」嘿咻交歡之後 男女為錢鬧翻互告

2019-07-30 16:38聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市單姓男子與一名女友去年7月間，相約前往中壢區一家摩鐵發生性行為，兩人嘿咻完事後，女子趁單男熟睡，起身在單男的褲子口袋拿走3萬元後離開，單男被服務生叫醒，狂發Line給女子要求還錢，女子反告他涉嫌迷姦性侵，雙方分別提告，桃園市地檢署今天偵結，單男性侵不起訴處分、女子被依竊盜罪嫌起訴。

檢方調查時，女子指稱，她當天遭單男迷姦後醒來，發現自己全身赤裸、雙腳瘀青，她搖醒單男說「你怎麼可以對我做這種事」，單男叫她去他褲子拿錢補償，她拿錢閃人後，單男打電話說錢拿太多，要她還2萬元，後來她姊姊還他2萬元。她否認偷錢、並指控單男涉嫌迷姦性侵。

單男喊冤指稱，「我們明明是你情我願」! 該女子不滿被他控告竊盜，才會反咬他迷姦。他出示兩人嘿咻之後，與該女子的Line對話，女子傳給他說，「親愛的」、「Sorry，拿了3萬，這樣你才會記著」、「謝謝你呀」等話。單男清醒發現女子偷走3萬元，打電話該女子未接聽，他狂發Line給女子，「這錢不能拿啦，明天中午要給人家的」、「你不要逼我去報警喔」，女子後來回訊「你有差這3萬」、「我都讓你吃了」、「你騙我真心」，單男回說「我說了在一起我會負責」、「你這樣子是偷」。

檢方表示，根據單男、該女子證詞及勘驗手機Line對話，認為女子指稱經過單男同意拿走3萬元不足採信，偵結將該女子依竊盜罪嫌起訴，單男被控迷姦性侵部分不起訴處分。

桃園市一對男子上摩鐵發生性行為後，女子順手拿走男3萬元，被男告竊盜、女則反告迷姦...
桃園市一對男子上摩鐵發生性行為後，女子順手拿走男3萬元，被男告竊盜、女則反告迷姦性侵。示意圖／ingimage
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性侵竊盜摩鐵
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