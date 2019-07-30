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時力下通牒！高潞．以用明不說清補助案疑雲 最重開除黨籍

機師控華航非法解雇 但監視器顯示他執勤前一天喝酒

2019-07-30 16:38聯合報 記者林孟潔╱即時報導

華航空前機師傅嘉凡因執勤前呼氣酒測值0.11毫克，被華航以違反規定為由解雇，但他主張酒測器有誤差，且經血液檢查判定酒測值為0，質疑華航故意以他機師工會代理理事長身分借題發揮，認為華航解雇沒有理由，提告請求撤銷裁決。台北地方法院認定華航解雇合法，昨駁回他的請求，仍可上訴。

傅提告主張，他2017年7月11日清晨到高雄小港機場報到，準備從高雄飛上海的勤務前，接受呼氣酒精測試，結果為0.11毫克，雖然有超標，但他主動要求到醫院抽血檢測，結果並未檢測出有酒精；未料，華航仍以他違反「飛航組員獎懲規定」為由解雇，認為華航解雇不合法。

他認為，呼氣式酒測器已有誤差許久，導致同仁權益受損時有所聞，且他擔任正機師以來，一直關心成員的權益，2016年開始代理機師公會理事長，而華航意圖濫用他的身分借題發揮，企圖影響社會對機師工會的觀感，不顧他血檢報告結果，就以他酒測超標為由逕行解雇。

華航抗辯，傅執勤前酒測4次，包括快篩和精密檢測，結果都超標，且他也承認執勤前一天有在小吃店和副機師聚餐喝啤酒，另他血檢報告結果是小於10mg/dL毫克，並非0，認為解雇符合規定，並沒有針對傅的身分差別待遇。

法院認為，依據小吃店監視器畫面，確認傅在執勤前11到13小時喝酒，且傅實施酒測過程符合規定，因此華航依「飛航組員獎懲規定」解雇傅有理由，另外傅沒有舉證他參與工會活動過程中，有與華航發生激烈爭議等，最終駁回傅的訴訟。

華航。本報資料照片
華航。本報資料照片
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華航機師超標
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