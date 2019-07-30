出勤沒簽退變虛報加班費 派出所員警貪汙罪送辦不起訴

2019-07-30 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名林姓派出所警員遭控浮報加班費8千餘元，被新北市警局移送偽造文書、貪汙等罪，但他否認犯行，辯稱自己在外處理事情或單純忘記而疏於簽退，加上所長、副所長都替他作證，今天獲新北地檢署不起訴處分。

據悉，林員被控在去年7月到9月間虛報加班費，上班遲到也會找同事幫忙代簽，種種行為導致主管和會計核算加班時數有誤，溢發了8千8百餘元，因此被移送法辦。

偵訊時，林員堅辭否認，辯稱加班申報表是預先規畫排定，然後再依實際情況簽退，可能是因為在外面處理事情，或者單純自己忘了簽，才會導致加班時數計算有誤。另外，他坦言自己有時候會睡比較晚，會遲到，所以會請同事代簽，但自己都會在10分鐘內趕到派出所，也有上滿8小時班。

檢方調查，林員待的派出所須輪流擔任伙食公差，且公差僅1人，如果公差未到，當天中午就沒飯吃，但這種情況在他被指控虛報加班費和出勤的時間內都未發生，加上其他同事也證稱他有有上班，只是便宜行事，未依規定完成簽退，行為應屬「怠勤」而已。