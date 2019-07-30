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影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣議會在7月5日召開臨時會，要求金酒針對與天福的合作案等進行專案報告，沒想到議長洪允典因不滿廈門分公司準備的資料不齊，當庭「爆粗口」飆罵金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄「你他媽貪汙大王！」，還直接嗆「不然你告我啊」，楊應雄今日在律師的陪同下到地檢署按鈴狀告洪允典，涉嫌刑法假藉職務上之機會侮辱公務員罪。對此，金門縣議會則不予回應。

金酒公司在6月先後與天福集團簽訂「戰略合作協議」、福建省南平市簽訂「金門高粱酒採購協定」，引起議會關注，在7月5日召開臨時會，要求金酒公司一口氣提出6項專案報告，包括：金酒廈門公司組織全體員工、工作職掌、學經歷、任職時間、薪資，以及年度工作績效成果；金酒與南平市福矛酒業公司簽訂「金門高粱酒採購協定」專案報告。金酒一公升58度白罈高粱酒銷陸專案報告。金酒與大陸地區經銷商簽約專案報告。

沒想到開會沒多久，洪允典就把所有的幹部叫上台，接著就在議場上飆罵楊應雄「你他媽貪汙大王」，還直接嗆「你去告我啊」。楊應雄則當庭回應，「要相互尊重」，「重要資料需要董事會通過才能給，他是依法行事」，沒想到引舉起洪允典更火大，繼續飆罵「他媽的，那我們議會就不要開」、「你是什麼東西？」

這段火爆的質詢影片當天在臉書與LINE群組上轉傳，引發網友群起砲轟「好大的官威」、直呼「太離譜」。楊應雄今天上午在律師蔡文彬的陪同下赴檢方提告，他說，他是以廈門分公司董事長的身分回來備詢，卻莫名其妙被議長飆罵「他媽的，是貪汙大王」，並且要他提告，這2周他一直在想，自己到底什麼時候貪汙過，竟然被辱罵是「貪汙大王」，這種說法對他個人和家族都是莫大的汙辱，連他86歲的老母親都為此憤恨不平，希望還給他們一個公道和道歉。

擔任超過13年民代的楊應雄指出，民代有監督之權，但不能無線上綱，對行政、公務員要有一定的尊重，他認為洪議長當天在議事廳的行為，對他是「莫大官威」和「侮辱人格」，他假藉職務上之機會侮辱公務員行為，已構成刑法第134條及第140條第1項與第309條之罪。

對此，金門縣議會祕書長陳建興表示，議長因為公務繁忙，連繫不上，對被告一事，暫不回應。

金門縣議長洪允典因為在議場上飆罵金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄，而挨告。記者...
金門縣議長洪允典因為在議場上飆罵金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄，而挨告。記者蔡家蓁／攝影
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金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄（右）今天在律師的陪同下，赴金門地檢署按鈴申告...
金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄（右）今天在律師的陪同下，赴金門地檢署按鈴申告洪允典涉嫌違反刑法「假藉職務上之機會侮辱公務員罪」。記者蔡家蓁／攝影
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金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄（左）今天在律師的陪同下，赴金門地檢署按鈴申告...
金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄（左）今天在律師的陪同下，赴金門地檢署按鈴申告，填寫相關狀紙。記者蔡家蓁／攝影
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金門貪汙廈門
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