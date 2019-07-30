影／遭飆罵「貪汙大王」 楊應雄提告金門議長好大官威

2019-07-30 15:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣議會在7月5日召開臨時會，要求金酒針對與天福的合作案等進行專案報告，沒想到議長洪允典因不滿廈門分公司準備的資料不齊，當庭「爆粗口」飆罵金酒廈門分公司董事長兼總經理楊應雄「你他媽貪汙大王！」，還直接嗆「不然你告我啊」，楊應雄今日在律師的陪同下到地檢署按鈴狀告洪允典，涉嫌刑法假藉職務上之機會侮辱公務員罪。對此，金門縣議會則不予回應。

金酒公司在6月先後與天福集團簽訂「戰略合作協議」、福建省南平市簽訂「金門高粱酒採購協定」，引起議會關注，在7月5日召開臨時會，要求金酒公司一口氣提出6項專案報告，包括：金酒廈門公司組織全體員工、工作職掌、學經歷、任職時間、薪資，以及年度工作績效成果；金酒與南平市福矛酒業公司簽訂「金門高粱酒採購協定」專案報告。金酒一公升58度白罈高粱酒銷陸專案報告。金酒與大陸地區經銷商簽約專案報告。

沒想到開會沒多久，洪允典就把所有的幹部叫上台，接著就在議場上飆罵楊應雄「你他媽貪汙大王」，還直接嗆「你去告我啊」。楊應雄則當庭回應，「要相互尊重」，「重要資料需要董事會通過才能給，他是依法行事」，沒想到引舉起洪允典更火大，繼續飆罵「他媽的，那我們議會就不要開」、「你是什麼東西？」

這段火爆的質詢影片當天在臉書與LINE群組上轉傳，引發網友群起砲轟「好大的官威」、直呼「太離譜」。楊應雄今天上午在律師蔡文彬的陪同下赴檢方提告，他說，他是以廈門分公司董事長的身分回來備詢，卻莫名其妙被議長飆罵「他媽的，是貪汙大王」，並且要他提告，這2周他一直在想，自己到底什麼時候貪汙過，竟然被辱罵是「貪汙大王」，這種說法對他個人和家族都是莫大的汙辱，連他86歲的老母親都為此憤恨不平，希望還給他們一個公道和道歉。

擔任超過13年民代的楊應雄指出，民代有監督之權，但不能無線上綱，對行政、公務員要有一定的尊重，他認為洪議長當天在議事廳的行為，對他是「莫大官威」和「侮辱人格」，他假藉職務上之機會侮辱公務員行為，已構成刑法第134條及第140條第1項與第309條之罪。