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判決書批同事父私墾種田 法評會建議免法官職

2019-07-30 15:11聯合報 記者王宏舜╱即時報導

台東地方法院法官郭玉林在國有財產署補償金案判決書中，竟夾雜對同事、法官吳俐臻和吳父的種菜糾紛，稱吳父沒經法院同意就在法院圍牆內「種田」，還帶著鋤頭與刀具，有傷人疑慮。郭有6筆判決摻雜與案件無關的意見，法官評鑑委員會今決議，由司法院移送監察院審查，並建議「免除法官職務」，轉任法官以外之其他職務，或其他較重之處分。

郭玉林在一則判決書文末段，假藉陳述審判獨立，將法官宿舍爭議細節，寫進判決書內。判決書中提到「...持刀具、鋤頭在法官居住範圍內、未經法院同意下即任意開墾，隱藏對於法官人身安全之疑慮，而相對於系爭人員於職務宿舍內之田園樂趣，法官於職務宿舍之人身安全有優先保護必要。」、「張載《正蒙》〈誠明〉：『天所命者通極於性，遇之吉凶不足以戕之。』...」。

郭又在另一件判決內直指法院參審模擬法庭沒有益處、浪費司法資源，另外又在一號裁定中暗諷觀審制模擬法庭耗費資源。除此之外，郭又在3件判決書中胡亂指摘刑事庭法官不當採用證據、違法羈押，但卻與判決內容沒有關係，例如「任意變更原住民自製

獵槍之法律見解，判處原住民被告有期徒刑之情形(指王光祿案)」。

台東地院認為，郭玉林的種種行為不但違反判決書格式，也有失判決文莊嚴、神聖性，損害司法形象，違反法官倫理規範第3條、第5條規定，情節重大，應依法官法第30條第2項第7款規定，移付個案評鑑。

法評會認為，郭把個人職務宿舍爭議問題、主觀評論同院刑事庭法官在他案採用證據不當、違法羈押及引用外國證據法作為被告不利證據、對於法院事務分配的不滿寫入無關的判決書裡，讓人有公器私用的印象，案件當事人可能因此而混亂，不知道是否能上訴，造成人民對法院中立性與判決正確性誤解，侵害司法形象。

法評會指出，聽審請求權是憲法保障人民訴訟權的一環，包括當事人知悉權、陳述權及法院認事、審酌義務，這不僅是憲法的基本權，也是民事訴訟法的基本原則。

民事訴訟法規定「得心證之理由，應記明於判決。」、「理由項下，應記載關於攻擊或防禦方法之意見及法律上之意見。」由此可知判決應是以攻防相關的事項為基礎，不相關連事項則不應無端置入。

法評會認為郭玉林嚴重侵害人民權益、違反辦案程序與職務規定，情節重大，考量郭6次故意在判決書中置入與案件無關的事情，把判決書公器作為個人發洩的工具，忽略人民有要求國家司法廉正中立的基本權利，行為成「慣性」，事後還狡辯是「法律見解」，毫不知悔改、認錯，有懲戒必要。法評會建議免除郭法官職務，轉任法官以外之其他職務，或其他較重之處分，才足夠警惕。

台東地方法院法官郭玉林脫序，在6筆判決摻雜與案件無關的意見，法官評鑑委員會今決議...
台東地方法院法官郭玉林脫序，在6筆判決摻雜與案件無關的意見，法官評鑑委員會今決議，由司法院移送監察院審查，並建議「免除法官職務」，轉任法官以外之其他職務，或其他較重之處分。記者王宏舜／攝影
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宿舍民事訴訟原住民
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