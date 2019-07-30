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害顧客求美不成反失明 女護理師非法執針獲緩刑

2019-07-30 15:10聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市一家美容醫療診所黃姓女護理師自知沒有醫師執照，前年10月間卻擅自親手執針，替林姓女顧客注射號稱能促進膠原蛋白再生的「舒顏萃」，卻疑似不當注射入，造成顧客右眼失明嚴重傷害。黃女自首，橋頭地方法院念在她有悔意、且已與顧客和解，依違反醫師法，判處有期徒刑1年半，宣告緩刑3年，並向公庫支付20萬元。

判決指出，黃女前年10月24日擅自替林姓患者施打「舒顏萃」，從顧客右眼上方太陽穴注射，但患者術後發覺右眼視線模糊，求醫診斷結果出爐，竟是因「舒顏萃」不當注射至顏面動脈血管、又逆流入眼動脈，導致視網膜分支動脈阻塞。經診斷，林姓顧客右眼對光無感、已無法恢復正常，宣告「失明」。

林姓女顧客向高市衛生局陳情，全案移送地檢署偵辦，非法執針的黃女主動向檢方自首，並供出針具、舒顏萃等證物。

檢、審調查指出，黃女並未取得醫師資格，又在無其他醫師指示下，擅自施打限醫師使用的美容藥物「舒顏萃」，犯非法執行醫療業務、業務過失致重傷害等罪，造成患者右眼失明、影響其日常生活，危害不輕。

黃女坦承犯行，並與被害顧客調解、賠償損害，雙方達成和解，顧客撤銷業務過失致重傷害告訴。至於違反醫師法部分，橋頭地方法院合議庭指出，黃女一時失慮，擅自執行醫療業務，致人重傷害，深感悔意，相信無再犯之虞，綜合考量她對醫療衛生行政秩序危害程度、及違規行為持續時間長短等情節，依法判處有期徒刑1年半，宣告緩刑3年以啟自新，並向公庫支付20萬元，可上訴。

據悉，高市衛生局調查時，該診所已歇業，黃女目前在大陸擔任住院醫師。

高雄市黃姓護理師黃女無照施打美容針「舒顏萃」，害女客人右眼失明，橋頭地方法院依非...
高雄市黃姓護理師黃女無照施打美容針「舒顏萃」，害女客人右眼失明，橋頭地方法院依非法執行醫療業務罪，判處有期徒刑1年半，宣告緩刑3年，並向公庫支付20萬元。示意圖／Ingimage。
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