徵信社偷拍法院科長性愛片 江梅綺改判2年

2019-07-30 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



「江梅綺女人徵信」利用受託蒐證捉姦時，偷拍1名國小女老師裸照，勒索封口費未遂，又偷拍1名法院女科長的性愛光碟，恐嚇女科長離職，甚至從監理所僱員、警員等處取得個資。台北地院依妨害秘密等罪判決總裁江梅綺10月徒刑，得易科罰金，案經上訴，高院今改判江2年徒刑，得易科罰金。

江梅綺意圖營利提供設備妨害祕密罪部分，仍可上訴。

江梅綺2001年成立全國徵信公司，創業8年後再創「江梅綺女人徵信公司」，檢方查出，江梅綺透過台北監理所約僱人員林素梅、台北市松山警分局警備隊警員呂振楠(已歿)，取得要調查對象的車籍資料。本案在一審時，被告共有11人。

業務執行總監周家銘2011年11月2日接受林姓委託人委託，查詢女科長素行，隔年5月間，周在她臥室偷拍，7月20日將偷拍的照片投遞到女科長信箱，接著寄送她與不詳男子在臥房內的照片4張。張秬豪9月間接續打電話到女科長辦公室分機，稱「不久的將來，妳會像李宗瑞那樣曝光，假如妳有誠意要解決的話，妳要把妳的電話給我，順便離開那邊（指離職）」、「這份小禮物恐怕除了妳院內的同事好友外，妳的姊妹、前夫、女兒們也應該一併分享」、「所以真正的大禮物，我已經準備好了，只是還在看妳的表現」。

一審認為，江梅綺是公司負責人且為執行長，長期投身徵信業，原有足夠的知識、經驗和能力協助彰顯社會正義，保障人民權利，而她的知名度和豐富的履歷，應警覺過去徵信業帶給人的偏見，卻長期默視並容許公司職員違法、牟利，東窗事發後推諉「我已長期不管事」，顯現只想享受營利。